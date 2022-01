Vom Wegekreuz bis zur Weißnäherei

Das Jahrbuch des Kreises Steinfurt 2022 wird in diesen Tagen gern zur Hand genommen. Es enthält zahlreiche historische Beiträge zum Thema „Krise – Krankheit – Katastrophe“. Die Kreisstadt ist mit gleich sechs Autoren und acht Beiträgen in dem 292 Seiten starken Werk überdurchschnittlich gut vertreten.

Es hat auch in Steinfurt seinen festen Platz in vielen Bücherregalen – und jedes Jahr kommt ein neues Exemplar hinzu: Keine Frage, das Jahrbuch für den Kreis Steinfurt enthält immer wieder spannende Geschichten aus der Region. Das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe für 2022 lautet – was liegt angesichts der immer noch nicht überwundenen Corona-Pandemie näher – „Krise – Krankheit – Katastrophe“. Die Kreisstadt ist mit gleich sechs Autoren und acht Beiträgen in dem 292 Seiten starken Werk überdurchschnittlich gut vertreten – woraus natürlich nicht zu interpretieren ist, dass Borghorst und Burgsteinfurt in der Vergangenheit mehr mit Unheil und Unglücken überzogen worden sind als andere Städte und Gemeinden. Es liegt wohl eher am großen Kreis lokalhistorisch Interessierter, die Beiträge zu dem Standardwerk, von dem bereits 35 Bände erschienen sind, liefern wollten.

„Es gibt nicht nur einen festen Stamm an Autoren, die immer wieder mit dabei sind, sondern auch stets neue Gesichter, die hinzustoßen“, freut sich Angelika von Dewitz-Krebs, die als Redakteurin seit zwölf Jahren für das Jahrbuch verantwortlich ist. Sie alle trügen dazu bei, dass das Jahrbuch seinem Anspruch gerecht wird, mit Reportagen, Erzählungen, Dokumentationen und Gedichten die Geschichte des Kreises mit vielen Fotos und Illustrationen lebendig zu schildern.

Jeweils gleich zweimal mit Steinfurter Themen sind Willi Feld und Helma Freese im aktuellen Band vertreten. Der vor allem in Burgsteinfurt aufgrund seiner zahlreichen Vorträge in Kooperation mit dem Heimatverein bekannte Historiker Willi Feld beleuchtet in seinem ortsgeschichtlichen Beitrag, wie der „Hitler-Gruß“ ab 1933 gesellschaftliche Umgangsformen veränderte. In einem zweiten Beitrag klärt er über die Rolle des jüdischen Kaufmanns Salomon Samuel Itzig und dessen Neffen Feibes Itzig auf, die im 19. Jahrhundert bedeutende Beiträge zur Industrialisierung in Burgsteinfurt leisteten, heute aber weitgehend unbekannt sind. Ersterer etablierte die Baumwollweberei in der Stadt, der andere trug entscheidend dazu bei, dass der Anschluss an das preußische Schienennetz gelang.

Die biografischen Beiträge der in Burgsteinfurt aufgewachsenen und heute in Greven lebenden Helma Freese geben auf emotionale Weise ihre Eindrücke von der unmittelbaren Nachkriegszeit im von Zerstörung gezeichneten Ort wieder. Zum anderen schildert sie in einem sehr intimen Tagebuch die letzten gemeinsamen Tage mit ihrem sterbenskranken Ehemann Ludwig. Damals, vor rund drei Jahrzehnten, waren sowohl Palliativmedizin als auch Sterbebegleitung, wie sie heute in Hospizen angeboten wird, noch weit weniger entwickelt – ein sehr nahegehender Beitrag.

Mit Bernhard Frahling und Gottfried Bercks gehören zwei Urgesteine des Borghorster beziehungsweise Burgsteinfurter Heimatvereins mit zum Autorenkreis. Letzterer berichtet von einem Arbeitskreis, der sich mit verschiedenen Berufen aus der Nachkriegszeit beschäftigt. Im speziellen Fall geht es um die Weißnäherei. Es kommt eine Zeitzeugin zu Wort, die dieses Handwerk von 1935 bis 1955 ausgeübt hat. Frahling klärt in seinem Beitrag die Bedeutung des Wegekreuzes am Katharinenplatz in Borghorst auf. Es erinnert an den Kaufmann Joseph Hendrik Jessing, der 1823 ein Schiff nach Niederländisch-Ostindien bestieg, um dort nicht nur sein Glück zu machen, sondern vor allem der Einberufung in die preußische Armee zu entgehen. Er war auch belegbar in der Hauptstadt Batavia von Bord gegangen, danach aber verlor sich seine Spur ...

Den Reigen der lokalen Beiträge komplett machen Heidrun Beckmann und Simone Cool. Erstere, Mitarbeiterin im Kreisgesundheitsamt, stellt die beiden Seiten von Keimen gegenüber: Sie sind nicht nur Krankmacher, sondern auch Hoffnungsträger. Ihr Fazit: „Bieten wir genau diesem Keim gute Aufwuchsbedingungen und viel Pflege!“ Letztere würdigt als Mitarbeiterin in der Pressestelle des Kreises Hedwig Seegers. Die Tochter von Bauhaus-Künstler Heinrich Neuy ist 2021 mit dem Kulturpreis 2020 des Kreises ausgezeichnet worden.

Das Kreisjahrbuch 2022 ist im örtlichen Buchhandel, bei Heimatvereinen oder im Archiv des Kreises zum Preis von zehn Euro erhältlich. Bestellungen nimmt Mechthild Brebaum, Telefon 0 25 51/69 10 41, entgegen. Das Jahrbuch kann auch online über die Homepage des Kreises Steinfurt bestellt werden.