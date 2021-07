Von A wie Anastasiabis V wieVampire

Auf dem Weg in die Normalität befindet sich auch die Musical Company Steinfurt: Am Wochenende konnte sie zweimal ihre Gala zum Besten geben.

Noch ist es der Musical Company Steinfurt (MCS) nicht vergönnt, regelmäßig Musicals und Theateraufführungen auf die Bühne zu bringen. Mit einer Sommergala am Wochenende mit Höhepunkten aus vielen bekannten Musicals sollte die lange, coronabedingt veranstaltungslose Zeit vor viel Publikum beendet werden.

Am Freitagabend fanden sich 50 Zuschauer von 170 zugelassenen im „MLH – Haus der Bürger“ (Martin-Luther-Haus) ein. Ohne Corona-Auflagen hätten sich bei derartigen Veranstaltungen dort 260 Zuschauer aufhalten dürfen. „Das war ein bisschen wenig. Dafür haben aber diese 50 sehr gut mitgemacht, haben hier wirklich Party gemacht. Dafür waren wir undenklich dankbar“, sagte Regisseur Daniel Lücke vor Beginn der Show am Samstagabend, an der mit rund 60 Zuschauern nur unwesentlich mehr teilnahmen.

Und das, obwohl für den Besuch der beiden Shows eines der drei G (geimpft, genesen oder getestet) verpflichtend war. Die Leute hätten noch großen Respekt davor, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten, erklärte sich Lücke die doch geringe Zuschauerresonanz.

Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl Musical-Gala im Martin-Luther-Haus der Musical Company Steinfurt Foto: Matthias Lehmkuhl

Eine krasse Situation habe sich am Schluss des Freitagskonzerts ereignet. „Nachdem wir an diesem Abend unsere Zugabe beendet hatten, stand eine Dame aus dem Publikum auf, freute sich darüber, dass sie endlich wieder an einem Konzert teilnehmen durfte und bedankte sich bei uns für diesen Abend. Das war schon schön für uns. Da ist bei uns der Corona-Knoten geplatzt“, war Daniel Lücke, der nicht nur mit seiner Regieaufgabe, sondern auch mit seiner Gesangsstimme überzeugte, noch sehr beeindruckt.

Auf der Bühne standen 20 Sängerinnen und Sänger, die Songs aus bekannten Musicals wie „Hinterm Horizont“, „Mama Mia“, „Mozart“, „Anastasia“, „Tanz der Vampire“, „We will rock you“, „Tina“, „Jesus Christ Superstar“, „Rocky Horror Picture Show“ und viele mehr präsentierten. Natürlich durfte auch das Musical „Der kleine Horrorladen“ nicht fehlen, das die MSC im September und Oktober im MLH aufführen möchte.

Durch das Programm führten abwechselnd die drei Moderatoren Andreas Gernoth sowie Simeon und Christof Konermann, die anfangs eine kurze Vorinformation über das Gebotene ihrer Gesangskolleginnen und -kollegen gaben. Mut bewiesen einige männliche Akteure, die sich nicht zu schade waren, als ‚Sweet Transvestite‘ Frank N. Furter aus der „Rocky Horror Picture Show“ aufreizende Mieder zu tragen. Furchterregend: Daniel Lücke als „Graf von Krolock“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“. Vor der Pause, am Ende der mehr als zwei Stunden langen Darbietungen und als Zugabe gab es noch ein Medley aus dem „Wahnsinn“-Musical mit den Hits von Wolfgang Petry mit allen 20 Akteuren auf der bunt beleuchteten Bühne.