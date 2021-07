Von der Küste Umzug ins Münsterland

Eigentlich kommt er vom Meer. Mittlerweile ist er aber auch immer öfter im Binnenland, also auch in Steinfurt, anzutreffen. Die Rede ist vom Austernfischer. Warum er jetzt auch gerne im Münsterland lebt? Die Experten können nur mutmaßen.

„Kwi, kwi, kwi, kwi, kwi.“ Wer das Schreien einmal gehört hat, der vergisst es nicht. Nordsee-Urlauber kennen die schrillen Rufe garantiert von ihren Spaziergängen am Strand. Die Küste ist nämlich seine eigentliche Heimat. Der Rufer mit dem schwarz-weißen Federkleid, den roten Beinen, Augen und Schnabel ist mittlerweile immer öfter abseits der Strände, tief im Binnenland, zu sehen. Sein Name: Austernfischer. Obwohl er gar keine Austern fischt. Aber ein Zitronenfalter faltet bekanntlich ja auch keine Zitronen.

In Steinfurt ist der auffällige Küstenbewohner, übrigens ungefähr so groß wie eine Krähe, mittlerweile an mehreren Stellen im Stadtgebiet zu sehen. Dass er auf den Grüns des Golfplatzes nach Regenwürmern stochert, ist nicht weiter verwunderlich. Warum er aber auf den alten Flachdächern von Gebrüder Kock in Borghorst herumstakst, das ist auf den ersten Blick nicht so leicht ersichtlich. Die Experten des Naturschutzbundes haben die Erklärung: Der Kies auf solchen Dächern dient als Ersatzbrutplatz für die weit entfernte Nordsee.

Vereinzelt hat sich der Watvögel hier in der Gegend schon schon häufiger mal verirrt. In den letzten Jahren hat es sich aber offensichtlich in den Austernfischer-Kolonien des Nordens herumgesprochen, dass im Münsterland auch ganz gut zu leben ist. Warum? Michael Meyer vom münsterischen Institut für Landschaftsökologie, kann nur mutmaßen. „Vielleicht werden die Vögel an der Küste zu häufig beim Brüten gestört und suchen nach Ausweichlebensräumen.“ Entlang der Flüsse, im Falle des Münsterlandes also entlang der Ems, seien die Austernfischer schon immer zu finden gewesen. Vielleicht ist aber auch beim Zug in die warmen Winterquartiere der ein oder andere flugfaule Vogel hier hängen geblieben.

Stehen im Wattenmeer Muscheln – wie gesagt, keine Austern – Krebse oder Insekten auf der Speisekarte, muss sich der im Münsterland eingebürgerte Austernfischer auf Regenwürmer-Kost umstellen. Krustentiere und Muscheln sind hier bekanntlich Mangelware.

Bleibt die Frage, welches Klima für den schwarz-weißen Vogel das gesündere ist. Wissenschaftliche Untersuchungen gibt es darüber noch keine. Man weiß aber, dass der Austernfischer weit über 30 Jahre alt werden kann. Und eine treue Seele ist er dabei auch: Er bleibt lebenslang bei seinem Partner.