Von Ideen und Impulsen

Tagung an FH: Schadstoffanalytik, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit im Fokus

Drei Jahre ist es pandemiebedingt ausgefallen, aber jetzt fand es wieder statt, und das zum 28. Mal: das Anwendertreffen Röntgenfluoreszenz- und Funkenemissionsspektrometrie. Was sich selbst nach dem zweiten Lesen noch sperrig darbietet, sind seit den 1950er Jahren bewährte Analyseverfahren, die als zukunftsweisende Schlüsseltechnologie stetig weiterentwickelt werden. In 25 Fachvorträgen konnten sich die mehr als 200 Teilnehmenden beispielsweise über präzise Materialsortierungen, die Qualitätssicherung bei Brennstoffzellen und Kakaobohnen, Energiegehalte von Sekundärbrennstoffen, die Bewertung von Mikroplastik oder Feinstaub sowie Schwermetalle in Boden oder Hölzern informieren.