Von Olympia und Schalke in den 70ern

Vielen Steinfurtern ist Autogrammsammler Dr. Peter Krevert durch Ausstellungen zu verschiedenen Themen aus Politik und Gesellschaft bekannt. Sein liebstes Sammelgebiet ist seit Beginn seines Hobbys vor 50 Jahren bis heute die Welt des Sports geblieben. Von den rund 2000 prominenten Zeitgenossen, denen er seit 1972 persönlich begegnet ist, kommen gut die Hälfte aus dem Fußball und diversen olympischen Sportarten.

Regelmäßig erreichen Krevert Anfragen von Verlagen und Autoren, geplante Buchprojekte mit Abbildungsmaterial aus seiner Sammlung und mit Erinnerungen an Erlebnisse mit bekannten Leuten zu unterstützen. Meist vergeblich – nicht nur aus Zeitgründen, sondern weil seine Präferenz eindeutig bei der Organisation von Ausstellungen und Anekdotenvorträgen liegt.

Sammlerfreund

Inmitten der zurückliegenden Coronazeit hat Krevert allerdings gleich zwei Ausnahmen gemacht: Zum einen, weil er die beiden Autoren seit langem kennt: den Herner Fotojournalisten Friedhelm Wessel seit den 1970er Jahren und seinen Bielefelder Sammlerfreund Dr. Heinz-Ulrich Kammeier seit den 1980er Jahren. Und zum anderen, weil beide Bücher den Fußball beziehungsweise die Olympischen Spiele behandeln.

Da die Verlage coronabedingt lange unter Papierknappheit litten, haben sich die Veröffentlichungen ein ums andere Mal verzögert. „Jetzt“, so teilt Krevert mit, „sind die Bücher endlich auf den Markt gekommen.“

Für das von Kammeier und dessen Co-Autoren Frank Scheffka und Peter Schwarzlose geschriebene Buch „1972-2022: 50 Jahre Olympische Spiele in München und Sapporo“ (ISBN 978-3-00-072265-3) befasst sich Krevert in einem Gastbeitrag mit dem Münchener Terroranschlag und steuert ein langes Interview bei, dass er einst für eine Fachzeitschrift mit Brigadegeneral Ulrich K. Wegener, dem 2017 verstorbenen Gründungskommandeur der Antiterroreinheit GSG 9, geführt hatte.

Terroranschlag

In seinem Bildband „Schalke 04 in den 70er Jahren. Ein königsblaues Jahrzehnt in Bildern“ (ISBN 978-3-96303-327-8) porträtiert Friedhelm Wessel den Steinfurter Sammler, der in genau jenem Gelsenkirchener Stadtteil in genau jenem Jahrzehnt bei Fritz Szepan, Ernst Kuzorra, Stan Libuda, Klaus Fischer und Co. auf der Matte stand.

Wie lange solche Verbindungen halten können, hat sich erst vor wenigen Wochen gezeigt, als Klaus Fischer zusammen mit Olaf Thon nach Burgsteinfurt gekommen ist, um eine Autogrammausstellung von Peter Krevert in der Zahnarztpraxis Rintelen zu eröffnen (wir berichteten).