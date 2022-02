Von Revolution keine Spur

In St. Nikomedes haben jetzt in der Seelsorge Laien das Sagen.

Natürlich musste Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld nicht zum Rapport am münsterischen Domplatz antreten. Auch wenn Bischof Dr. Felix Genn über die Gründung eines neuen Leitungsgremiums, das mit Laien besetzt künftig über die Seelsorge in der Steinfurter Pfarrgemeinde St. Nikomedes bestimmt, konkret nicht im Bilde war.

Dieser Schritt zurück ins zweite Glied von einem Pfarrer (unsere Zeitung berichtete ausführlich) reiht sich nach Darstellung des Bistums ein „in eine Entwicklung, die durch Bischof Genn und seitens des Bistums Münster in Absprache auch mit den gewählten Gremien auf Bistumsebene mit angestoßen wurde“, wie es in einer Stellungnahme aus Münster heißt. Und auch Reidegeld selbst möchte den Eindruck vermeiden, die Gemeinde wolle da „bewusst etwas gegen den Bischof durchdrücken“, wie er sagt. Von Revolution oder einem Marsch auf Münster könne keine Rede sein.

Das Gegenteil sei der Fall. Das Bistum drückt es so aus: „Wir sehen solche Entwicklungen als Chance, dass die katholische Kirche im Bistum Münster auch in Zukunft in guter Form für die Menschen da sein kann.“ Bei neuen Leitungsformen müsse es darum gehen, „angstfrei, mit Mut zum Experiment und mit Mut zum Scheitern zu wirken“.

Die Gemeinden im Bistum sind, wie es in der Erklärung aus Münster weiter heißt, nicht beim Reden stehengeblieben, sondern in einem sehr guten Miteinander zwischen verschiedenen Pfarreien und dem Bistum schon ins Handeln gekommen. In Steinfurt war es konkret das Gefühl: So kann es nicht weitergehen. „Nicht frustriert über Rom sein, sondern vor Ort gestalten“, nennt Pfarrer Reidegeld den Impuls, mit dem der Pfarreirat in seine dreitägige Klausurtagung gegangen ist, an deren Ende der Leitungswechsel stand. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass sich etwas ändert“, beschreibt der Pfarrer den Hintergrund für die Neuregelung der Seelsorge in St. Nikomedes.

Gerade junge Menschen müssten dazu in die Verantwortung genommen werden. In Steinfurt ist es mit Simone Kaiser-Warmeling, von Hause aus Kita-Leiterin, und Yvonne Huesmann, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, eine weibliche Doppelspitze. Die beiden haben einen dreiköpfigen Vorstand hinter sich, in dem unter anderen Pfarrer Reidegeld sitzt.

Aus Münster kommen erste Vorschusslorbeeren: „Wir sind dankbar, dass es in der Pfarrei offenbar engagierte ehren- und hauptamtliche Laien gibt, die bereit sind, mehr Verantwortung in der Kirche zu übernehmen. Wir sehen solche Entwicklungen als Chance, dass die Kirche in guter Form für die Menschen da sein kann.“

Bis die Gläubigen in St. Nikomedes die ersten Veränderungen spüren, soll es nicht allzu lange dauern, wie Pfarrer Reidegeld betont: „Wir wollen schon in den nächsten Monate erste inhaltlichen Akzente setzen.“ Oberstes Ziel: „Kirche sind wir gemeinsam.“ Dieses Gefühl sei bislang unter anderem durch die Überhöhung des Pfarrer-Amtes bei vielen Gemeindemitgliedern unterdrückt worden.