Votum mit vielen Überraschungen

Durchaus mit einigen Überraschungen wartete die Landtagswahl in Steinfurt auf: Während die Grünen eines ihrer besten Ergebnisse überhaupt in der Kreisstadt einfuhren und Direktkandidat Norwich Rüße mit 22,4 Prozent der Erststimmen nur knapp hinter SPD-Mann Stevens Gomes (24,4 Prozent) landete, gab es bei der CDU für Christina Schulze Föcking einen Einbruch. 41,1 Prozent bedeuten zwar klar die Stimmenmehrheit, aber doch einen Rückgang um acht Prozent gegenüber 2017.

Gerade mal eine dreiviertel Stunde ist seit Schließung der Wahllokale vergangen, da steht das Ergebnis im ersten Wahlbezirk Ev. Kindergarten Hollich bereits fest: Über 60 Prozent erreicht die CDU-Direktkandidatin Christina Schulze Föcking im Bauerschafts-Bezirk. Nach Auszählung aller 26 Wahlkreise (inklusive gleich sechs Briefwahlbezirke) sieht das Bild zwar, auch im Vergleich zur Wahl 2017, ein wenig anders aus. Doch mit 41,6 Prozent aller abgegebenen Stimmen landet die Sellenerin klar vor SPD-Mann Stevens Gomes (24,0 Prozent) und Norwich Rüße (Grüne; 22,4 Prozent). Indes: Warum die ehemalige Landwirtschaftsministerin im Kabinett Laschet im Vergleich zu 2017 gut acht Prozent der Erststimmen eingebüßt hat, kann sich Ortsvorsitzender Jan Röschenkämper nicht erklären. „Sie hat einen äußerst engagierten Wahlkampf betrieben und den Schwerpunkt auf wichtige Themen wie den Kinderschutz gesetzt“, so Röschenkämper. „Wir können uns in Steinfurt glücklich schätzen, eine Landespolitikerin vor Ort zu haben, die so gute Arbeit leistet.“ Gleiches gelte auch für Hendrik Wüst auf Landesebene. 35,8 Prozent Stimmenanteil und ein Zuwachs von fast drei Prozent im Vergleich zu 2017 sei ein überragendes Ergebnis.

Umgekehrte Vorzeichen bei der SPD. Ortsvorsitzender Frank Müller Frank schaut angesichts der am Abend noch ziemlich frischen Wahlschlappe lieber nach vorne: „Jetzt geht es weiter.“ Die Gründe für die Verluste, bei den Erststimmen sind es rund vier Prozentpunkte, liegen für Müller aber auf der Hand: „Landespolitik hat nicht die große Rolle gespielt.“ Das sei auch an den Wahlständen der Steinfurter SPD so gewesen. Hauptthema sei die Art der Kommunikation des Bundeskanzlers Olaf Scholz gewesen. „Die hat den Bürgern nicht gepasst.“ Der eigene Kandidat im Wahlkreis, Stevens Gomes, habe einen sehr guten Job gemacht. Aber nochmal: „Landespolitische Fragestellungen hat es an den Wahlständen nicht gegeben.“

Angesichts von über 22 Prozent Stimmenanteil vor Ort für Direktkandidat Norwich Rüße und einer Verdreifachung desselben auf Landesebene herrschte bei den Steinfurter Bündnisgrünen am Wahlabend verständlicherweise Hochstimmung. „Ich bin begeistert“, so ein strahlender Vorsitzender Ludger Kannen auf dem Weg zur Wahlparty im Ackerbürgerhaus. Das Landeswahlprogramm mit den Schwerpunkten Klima- und Umweltschutz und Bildung habe die richtigen Akzente gesetzt, begründete Kannen den Erfolg. Auch die klare Sprache des Ortsverbands und das Bekenntnis, die Ziele auch umzusetzen, habe zu dem überragenden Ergebnis beigetragen, ist der Grünen-Sprecher überzeugt.

FDP-Pendant Kira Jörg hingegen kann die Wähler nicht verstehen: „Die Koalition in Düsseldorf hat mit unserer Beteiligung einen super Job gemacht.“ Dass die Liberalen jetzt so abgestraft würden, „das kann ich wirklich nicht nachvollziehen“. Vielleicht die Corona- und die Schulpolitik, die könnten der FDP auf die Füße gefallen sein. Am Abend wollte Kira Jörg die Hoffnung noch nicht aufgeben, vielleicht doch noch als Partei in einer NRW-Regierung mitwirken zu können. Generell werde es aber schwer für die Liberalen, aus dem Stimmentief herauszukommen.

Dr. Reinhold Dankel als Vorsitzender der Steinfurter Freien Wähler konnte dem Auszählen der Ergebnisse relativ entspannt zuschauen, ist seine Partei doch ausschließlich auf Stadtebene aktiv. Als Kommunalpolitiker kann er mit den guten Ergebnissen von Christdemokraten und Grünen aber „sehr gut leben“. Dass die Sozialdemokraten und die Liberalen „einen auf den Deckel bekommen haben“, ist für Dankel Ergebnis der Berliner Bundespolitik. Der Kanzler sei sehr medienschwach, genau wie die FDP-Bundesminister. Was ihn freut: Die Linken sind nicht im Landesparlament. „Die haben Konkurs angemeldet.“

Christian Frankes Herz als Sprecher der zweiten rein örtlich politischen Gruppierung, der Grün-Alternativen Liste, schlägt auf Landesebene rot-grün. „So habe ich heute morgen auch gewählt“, macht er kein Geheimnis daraus, wo er seine Kreuzchen gemacht hat. Der Ausgang der Wahl hat ihn nicht überrascht. „Ich war allerdings unsicher, wie es wohl ausgeht.“ Dass die Grünen so gut abgeschnitten haben, ist für Franke auch ein Ergebnis der guten Arbeit, die Annalena Baerbock und Robert Harbeck gerade als Bundesminister machen.