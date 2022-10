Warmduscher können aufatmen

In welchem Umfang in den Wintermonaten die Sporthallen beheizt werden sollen, das steht derzeit noch nicht exakt fest. Fest steht: Die Duschen werden nicht abgestellt.

Fußball oder Yoga, Laufen oder Sitztanz, Hockey oder Kinderturnen – Sport ist nicht gleich Sport. Und das macht den Dreh am Heizthermostaten zu einer diffizilen Sparübung. Stadtverwaltung und Sportvereine sind sich einig, dass in den städtischen Hallen die Temperaturen runter müssen. Aber die technische und organisatorische Umsetzung ist nicht so einfach, soll der Spaß an der körperlichen Ertüchtigung auch im kommenden Winter erhalten bleiben.