Warten aufs Gutachten

Die genaue Ursache für den verheerenden Brand, der am 6. Mai die Produktionshalle der Firma Oknal an der Bleichereistraße zerstört hat, ist auch dreieinhalb Wochen nach dem Schadensgroßereignis im Gewerbegebiet Wilmsberg immer noch nicht bekannt. Wie Polizeisprecherin Heike Piepel auf Nachfrage am Dienstag erklärte, liege das abschließende Gutachten des eingesetzten Brandschutzsachverständigen noch nicht vor. Auch die genaue Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden. Sie liege aber zweifelsfrei in Millionen-Höhe.

Piepel rechnet mit einem Untersuchungsergebnis Mitte bis Ende Juni. Vermutet wird, dass Arbeiten am Flachdach das Feuer ausgelöst haben. Mutmaßungen, dass dieser Auftrag möglicherweise nicht von Fachleuten ausgeführt worden ist, konnte und wollte die Polizeisprecherin nicht bestätigen. Der Betrieb soll nach Willen der Geschäftsführung wieder aufgebaut werden.