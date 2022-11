„Wat(t) für Frostbeulen“ von Camphill und Stadtwerken

Nachdem sie schon schicke Taschen aus alten Oberhemden, kleine Kissen in Form von Herzen, Nistkästen aus Holz und Stiefelsocken aus Filz gefertigt und gesponsert haben, starten Camp­hill und die Steinfurter Stadtwerke eine weitere gemeinsame Adventsaktion. Sie bringen in der kommenden Woche „Wat(t) für Frostbeulen“ auf den Markt. In der Camphill-Nähwerkstatt haben Monika Budde und ihre Mitarbeitenden 150 Körnerkissen in drei verschiedenen Größen (14x70, 29x33 und 29x42 cm) handgenäht. Hochwertiger Westfalenstoff, blau und grau kariert, wurde dazu verwendet. Die Füllung besteht aus Bio-Roggen. Angeboten werden die Kissen solange der Vorrat reicht von Donnerstag (10. November) bis Weihnachten für 12,25 Euro, 10,50 Euro beziehungsweise 14 Euro. Sechs Euro werden abgezogen, die die Stadtwerke als Zuschuss geben. Beliebt und bewährt sind die Kissen nicht nur bei schmerzgeplagten Knochenkranken, sondern auch für kuschelige Winterabende. Energiesparen inklusive, wie Tobias Wünnemann und Maria Deitermann von den Stadtwerken mit einem Augenzwinkern und Blick auf die Gaspreise anmerken. Wie der Verkauf funktioniert? Ganz einfach: Größe auswählen und bei den Stadtwerken, Telefon 0 25 52/707-556 oder -539, oder Camphill, Telefon 0 25 51/ 8 33 60 15, sowie per E-Mail an marketing@swst.de beziehungsweise textil@camphill-steinfurt.de bestellen, Eigenanteil bezahlen, Kissen erwärmen und wohlfühlen. Die Abholung bei Camphill ist nur nach Absprache möglich.