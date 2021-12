Weihnachten noch einmal anders als zuvor

Auch in diesem Jahr wird das Weihnachtsfest in der Evangelischen Kirchengemeinde Burgsteinfurt anders sein als gewohnt. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden weiterhin sorgsam eingehalten, bei allen Gottesdiensten besteht eine Maskenpflicht, kündigt Pfarrer Hans-Peter Marker in einem Pressebericht die Angebote der Gemeinde für die Festtage an.

Er weist darauf hin, dass die Anzahl der Plätze in den Gottesdiensten begrenzt ist. Aus diesem Grund ist für alle Besucher vom 24. bis zum 31. Dezember sowohl drinnen als auch draußen eine Anmeldung erforderlich. Sie kann ab sofort online auf der Homepage der Gemeinde gemacht werden. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich auch unter Telefon 0 25 51/ 8 24 92 oder Mobil-Telefon 01 51/56 10 86 28 heute (15. Dezember) von 16 bis 18 Uhr oder am morgigen Donnerstag (16. Dezember) von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr anmelden. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, zu allen Gottesdiensten rechtzeitig zu erscheinen und die entsprechenden Nachweise bereit zu halten.

Am Heiligabend (24. Dezember, Freitag) können Familien in kleinen Gruppen zwischen 14 und 17 Uhr mehrere liebevoll gestaltete Stationen rund um die Kleine Kirche besuchen. Abschluss ist in der Kleinen Kirche. Zu diesem Stationen-Gottesdienst, in dem die 2G-Regel gilt (Ausnahme: Kinder bis 15 Jahre) kann man sich nur online anmelden.

In der Großen Kirche feiert die Gemeinde am Heiligabend um 15.30 Uhr (mit Posaunenchor) und 18 Uhr sowie in der Kleinen Kirche um 23 Uhr festliche Gottesdienste (2G-Regel) mit Musik.

Eine Besonderheit ist eine Heiligabendandacht um 16 Uhr auf dem evangelischen Friedhof. Lichter, Texte und Musik sollen auf der Freifläche hinter dem Haupteingang Ochtruper Straße die Weihnachtsbotschaft als Botschaft der Hoffnung und des Lebens besonders eindrucksvoll leuchten lassen. Auch zu diesem Gottesdienst (3G-Regel) ist eine Anmeldung erforderlich.

An den Weihnachtstagen 25. Dezember (Samstag, Familiengottesdienst mit Posaunenchor) und 26. Dezember (Sonntag, Singegottesdienst mit Gesangssolisten) finden jeweils um 10 Uhr in der Großen Kirche festliche Gottesdienste statt. Auch zum Silvester-Gottesdienst mit dem Posaunenchor um 17.30 Uhr in der Großen Kirche sind alle Gemeindeglieder nach vorheriger Anmeldung willkommen.

Darüber hinaus kann eine weihnachtliche Video-Andacht auf der Gemeinde-Homepage verfolgt oder eine Telefonandacht unter Telefon 0 25 51/9 96 93 08 gehört werden.

Pfarrer Hans-Peter Marker weist in der Mitteilung der Gemeinde abschließend darauf hin, dass es aufgrund der aktuellen Situation kurzfristig zu Änderungen kommen kann. Darüber soll die Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde laufend aktualisiert und in dieser Zeitung informiert werden.