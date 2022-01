Weitgehend ruhiger Jahreswechsel

Polizei und Feuerwehr waren zum Jahreswechsel bei weitgehend kleineren Einsätzen gefordert. Silvester sind es zunächst Brandmeldeanlagen gewesen, die Alarm ausgelöst haben. Der erste Einsatz wurde um 19.20 Uhr gefahren. Zu einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb an der Siemensstraße ist der 2. Zug des Borghorster Löschzugs mit gleich fünf Fahrzeugen ausgerückt. Bei der Kontrolle konnten jedoch weder Feuer noch Rauch festgestellt werden. Gleich zweimal, um 21.25 und um 22.45 Uhr, ging es anschließend zu einem Wohnheim in die Arnold-Kock-Straße. Und auch dort hat es sich um Fehlalarme gehandelt. Der Hausmeister konnte schließlich einen Defekt an der Anlage feststellen. Auch das Ordnungsamt war eingeschaltet worden.

Der erste Einsatz im neuen Jahr hat die Brandschützer um 14.15 Uhr in die Mühlenstraße geführt. Die Helfer wurden zu einer hilflosen Person hinter einer verschlossenen Tür gerufen. Beim Eintreffen war der Zugang aber schon geöffnet.

Brenzliger wurde es am 1. Januar am Arnoldinum. Beide Löschzüge waren mit acht Fahrzeugen und Besatzungen um 22.30 Uhr in Marsch gesetzt worden, weil ein Unterstand für Mülltonnen am Gymnasium in Flammen stand. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde ein massiver Löschangriff über mehrere C-Rohre eingeleitet. Damit das Feuer nicht auf ein benachbartes Gebäude überschlägt, wurde eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut. Die Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings wurden die Regenrinnen, das Dach des Unterstandes und eine Mauer erheblich beschädigt. Abschließend wurde der gesamte Bereich mit Wärmebildkameras kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Zeugen sollen sich unter Telefon 0 25 51/15 41 15 melden.

Am Sonntag ist von Anwohnern An der Hohen Schule dann noch gegen 16.25 Uhr „verschmorter Geruch“ in einer Wohnung wahrgenommen worden. Ein Feuerwehrmann, der in direkter Nachbarschaft wohnt, konnte Entwarnung geben. Die Heizung wurde abgestellt und der Bereich mit Wärmebildkameras kontrolliert.

Nach Auskunft der Polizei hat sich das Einsatzgeschehen am Wochenende sowohl in Burgsteinfurt als auch Borghorst in Grenzen gehalten. Es sei bis auf kleinere Fälle von Ruhestörungen, familiären Streitigkeiten (nach Alkoholkonsum) und Silvesterknallerei „relativ ruhig“ gewesen. Gravierende Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnungen seien nicht festgestellt worden.