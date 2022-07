Michael Elpers ist Kinderpsychiater und Autor, hat unter anderen an der Berliner Charité gearbeitet – und kommt aus Steinfurt. In einem neuen Buch warnt er davor, dass gerade bei Kindern Erkrankungen wie Depressionen oder Essstörungen stark zunehmen. Nun liest er in Steinfurt aus seinem Buch vor.

Stellt am 19. August sein Buch in der Stadtbücherei vor: Der gebürtige Steinfurter Dr. Michael Elpers.

„Wenn die Kinderseele streikt“ lautet der Titel des Buches von Dr. med. Michael Elpers, das der Autor und Kinderpsychiater am 19. August (Freitag) ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Steinfurt, Markt 19, vorstellen wird.

Immer mehr Kinder leiden laut einer Ankündigung unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Essstörungen, Angsterkrankungen oder Lern- und Leistungsstörungen. Die Wahrnehmung dieser Problematik in der Öffentlichkeit sei gering und die betroffenen Kinder und Jugendlichen würden häufig nicht entsprechend ernst genommen.

Oft herrsche sogar noch die Meinung vor, dass Kinder und Jugendliche überhaupt keine Depressionen bekommen könnten, da es den Kindern hier doch gut gehe. Schwere psychische Erkrankungen würden als Modediagnose klein geredet oder als Phase abgetan. Das große Leid der Betroffenen und ihrer Eltern, die häufig mit dieser Problematik allein gelassen werden, spiele kaum ein Thema.

Steinfurter arbeitet in Berlin

Elpers betreut diese Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern täglich in der Praxis und erklärt in seinem Buch, dass es immer mehr werden. Der Autor beleuchtet laut der Ankündigung dabei nicht nur die Ursachen, sondern zeigt auch Lösungen auf. „Wichtig ist unter anderem ein offener Diskurs über dieses Thema, da nicht nur Eltern, sondern die Gesellschaft in all ihren Sparten Verantwortung zeigen sollte“.

Der aus Steinfurt stammende Elpers arbeitet seit über 25 Jahren als Kinder- und Jugendpsychiater. Nach langjähriger Tätigkeit an der Berliner Charité ist er inzwischen Teil einer Gemeinschaftspraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in Berlin. Nun kommt er für die Lesung zurück in seine Heimatstadt.

Im Anschluss findet eine offene Diskussion unter Beteiligung der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Diakonie West statt. Das Publikum hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Problematik mit den Fachleuten von der Diakonie und dem Autor zu diskutieren.

Karten in Buchhandlung

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für fünf Euro in der Stadtbücherei Steinfurt sowie in den Buchhandlungen Brümmer & Woltering und „Büchereck am Markt“ erhältlich. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Stadtbücherei, dem Förderverein der Stadtbücherei und der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Diakonie West.