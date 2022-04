Für das Musik-Literatur-Programm am 21. Mai in der Bagno-Konzertgalerie hat Schauspielerin Maria Schrader eine Absage erteilen müssen. Sie hat den Zuschlag für ein neues Filmprojekt erhalten. Matthias Schröder, künstlerischer Leiter der Konzertreihen, hat schnell einen tollen Ersatz gefunden. Joachim Król springt ein.

Joachim Król springt für Maria Schrader am 21. Mai in der Bagno-Konzertgalerie ein

Joachim Król springt für Maria Schrader am 21. Mai in der Steinfurter Bagno-Konzertgalerie ein. Dann geht es um das Musik-Literaturprogramm „Landschaften".

Wenn Hollywood ruft, kann man als Schauspieler oder Regisseurin kaum Nein sagen. Maria Schrader, unlängst noch im Gespräch für einen Oscar für ihren letzten Film „Ich bin dein Mensch“, hat sich in der Kinowelt inzwischen einen Namen als famose Regisseurin gemacht. Kurzfristig hat Schrader nun den Zuschlag für ein neues Filmprojekt erhalten. Die Dreharbeiten in den USA beginnen bereits im Mai. „Wir konnten aber gemeinsam mit der Agentur schnell einen absoluten Star der deutschen Schauspielergilde verpflichten“, freut sich Prof. Matthias Schröder. Der künstlerische Leiter der Bagno-Konzertgalerie hat für das Musik-Literaturprogramm „Landschaften“ am 21. Mai (Samstag) nun Schauspieler Joachim Król verpflichten können. Das Rezitationskonzert „Landschaften“ hatte Roger Willemsen zusammen mit der Geigerin Franziska Hölscher und der Pianistin Marianna Shirinyan kurze Zeit vor seinem Tod konzipiert. Das Programm schlägt Brücken zwischen Klanglandschaften und Sprachlandschaften, Wort und Musik korrespondieren miteinander. Stationen der Reise sind etwa die Schwäbische Alb oder das Örtchen Targu-Jiu am Südostrand der Karpaten. Zu den Texten von Roger Willemsen erklingt Musik von Bach, Bartók, Ravel, Brahms, Sibelius und Debussy.

Geboren 1957 in Herne, landete Joachim Król nach seinem Studium an der Otto-Falckenberg-Schule in München und diversen Theaterengagements in Detlevs Buck Roadmovie „Wir können auch anders“ (1993) einen ersten Coup. Die Rolle des stotternden Kipp, Freigänger aus der Psychiatrie, brachte ihm ein Filmband in Gold ein. Tom Tykwer besetzte ihn in „Die tödliche Maria“ (1993, Bayerischer Filmpreis), dann folgte Hit auf Hit: Sönke Wortmanns „Der bewegte Mann“ (1994 – Filmband in Gold und Bayerischer Filmpreis), Doris Dörries „Keiner liebt mich“ (1994) und Helmut Dietls „Rossini“. Für Tykwer drehte Joachim Król außerdem „Lola rennt“. Es folgten unzählige Kino-Produktionen mit allen bekannten Regisseuren, zuletzt unter anderem Caroline Links „Der Junge muss an die frische Luft“, „Berlin Alexanderplatz“ und Natja Brunckhorsts Regiedebüt „Alles in bester Ordnung“.

Zu Joachim Króls zahlreichen Fernseharbeiten zählen beispielsweise die Krimireihe „Lutter“, der Commissario Brunetti in „Donna Leon“, Edward Bergers Krimi-Drama „Windland“ und einige „Tatort“-Episoden als Hauptkommissar Steier. Für „Preis der Freiheit“ hat er den Deutschen Fernsehpreis 2020 als bester Schauspieler, für „Der König von Köln“ im selben Jahr den Adolf Grimme-Preis erhalten.

Karten für das Musik-Literaturprogramm „Landschaften“ am 21. Mai um 20 Uhr in der Steinfurter Bagno-Konzertgalerie sind erhältlich im Vorverkauf bei Steinfurt Marketing und Touristik e.V., Markt 2, in Burgsteinfurt, Telefon 0 25 51/18 69 00. Weitere Informationen zum Programm gibt es online.