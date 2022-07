Westfalen können auch herzlich

Premiere bei den Wilmsbergern. Sie haben mit Jorge Pimenta den ersten König aus Portugal. Wenn der gewusst hätte, was alles so auf ihn zukommt – er hätte es trotzdem gemacht.

Wenn Jorge Pimenta seinen Verwandten und Freunden in Portugal erzählt, dass er den Vogel abgeschossen hat, wird er oft gefragt, ob das denn ein lebender gewesen wäre. Was kein Wunder ist. Unter Schützenfest kann sich in seiner alten Heimat niemand etwas vorstellen. Der 56-jährige Borghorster ist seit 1972 in Deutschland, seit zehn Jahren Mitglied bei den Wilmsbergern und seit über 20 Jahren verfolgt er mit seiner Frau Ana Maria das Treiben unter der Vogelstange. Und genauso lange hatte er schon den Wunsch: „Mal einmal König werden.“ Christi Himmelfahrt hat es geklappt. Der Borghorster Traditionsverein hatte damit den ersten portugiesischen Regenten. Und jetzt, sechs Wochen nach seiner Krönung, kann er es immer noch nicht fassen. „Ich hab‘s tatsächlich gemacht.“

Frank Schünemann als Vorsitzender der Wilmsberger hat schon viele Majestäten kommen und gehen sehen. „Aber keinen, der das ganze Fest über so gestrahlt hat.“ Die Begeisterung von Jorge und Ana Maria Pimenta sei schnell auf die ganze Festgesellschaft übergeschwappt.

Freundschaften

Was den Borghorster, der immer noch seinen portugiesischen Pass hat, an der typisch deutschen Feierei so fasziniert? „Du stehst nicht nur im Mittelpunkt, sondern lernst viele Leute kennen. Daraus haben sich innerhalb kürzester Zeit richtige Freundschaften entwickelt.“ Die Herzlichkeit, sonst ein Wesensmerkmal der Südeuropäer, habe ihn schlicht umgehauen.

Die Pimentas haben während der tollen Schützentage die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen, um den deutschen Schützenbrüdern und -schwestern die portugiesische Kultur etwas näher zu bringen. Beispiel Bäumeverkaufen: Die Nach-Schützenfestveranstaltung fand nicht nur im portugiesischen Zentrum bei portugiesischem Bier statt. Auf dem Büffet fanden sich ausschließlich Spezialitäten wie Gambas und Stockfisch. „Alles selbstgemacht. Dafür haben wir vier Abende nach der Arbeit zu Hause gekocht“, erzählt Ana Maria Pimenta.

Stockfisch

Das Feuer für das Schützenwesen, das wurde bei Jorge Pimenta gewissermaßen über Umwege gelegt. Ein Fußball-Kumpel in Wilmsberg, der habe ihn irgendwann mal mit zum Fest der Wilmsberger geschleppt. Da war es um den ehemaligen Maschinenführer bei der BWS geschehen. Nur Ernst machen und abdrücken, das hat er sich lange nicht getraut. Und wäre die resolute Mama nicht gewesen, Sohn Jorge hätte auch dieses Mal wieder gekniffen. „Weißt Du, ob ich nächstes Jahr noch lebe?“, hat die 82-Jährige ihn unter der Vogelstange gefragt. Da hatte der Sohnemann keine Argumente mehr und holte sich die Schusskarte.

Oma hat dann übrigens voll mitgezogen. Nach dem Ball stand sie bis sieben Uhr morgens am Herd und hat für den harten Schützen-Kern Spiegeleier gebraten – um dann Punkt zwölf Uhr mittags wieder im Zelt zu stehen, um beim Aufräumen zu helfen.

Bewährungsprobe

Mittlerweile passiert es Jorge Pimenta oft, dass er beim Bäcker oder in der Stadt mit „Herr König“ angesprochen wird. Was ihn natürlich maßlos freut. Ehefrau Ana Maria ist aus einem anderen Grund glücklich, dass es endlich geklappt hat: „Wir sind in diesem Jahr 35 Jahre verheiratet, ich bin genau 50 Jahre in Deutschland.“

Die erste Bewährungsprobe nach dem Wilmsberger Fest hatte der Thron unlängst bei den Ostendorfern. Da haben die Pimentas wieder alles gegeben. Ana Maria lacht: „Wir waren die letzten im Zelt.“ Und auch wenn ihr ganz persönlicher König beim Schuss auf den Vogel nicht genau überblickt hat, was ein Regent in Wilmsberg so alles leisten muss, denkt er schon weiter: „Kaiser werden, das wäre auch eine feine Sache.“