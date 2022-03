Wie die Corona-Pandemie die Verbreitung anderer Krankheiten eingrenzt

Weder Grippe noch Keuchhusten oder Darminfekte haben in diesem Winter im Kreis Steinfurt eine größere Rolle gespielt. Zwar gibt es derzeit wieder mehr Norovirus-Fälle im Kreisgebiet, doch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Die Meldung sorgte vor ein paar Tagen für Aufsehen im Kreis Steinfurt: In diesem Winter hätten durch das Norovirus verursachte Magen-Darm-Infektionen wieder zugenommen, auch im Kreisgebiet. Die im Zuge der Corona-Pandemie verschärften Hygienemaßnahmen hätten das nicht verhindern können, so die Krankenkasse IHK classic in einer Pressemitteilung.