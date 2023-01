Umweltausschuss stimmt geschlossen für Einrichtung eines Klimafonds

Braucht Steinfurt ein weiteres Gremium – in diesem Fall einen Beirat –, um die Herausforderungen, die die Erderwärmung mit sich bringt, zu bewältigen? Darüber schieden sich am Mittwochabend im Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz im Rathaus die Geister. Sicher aber ist: Einen Klimafonds, in den private Gelder fließen, soll es so bald wie möglich geben. Die Kommunalpolitiker sprachen sich einstimmig dafür aus, „die Verwaltung zu beauftragen, auf Grundlage des Bürgerantrages und gemeinsam mit Vertretern der Steinfurter Windparks, der Stadtwerke und des Vereins ,WieWollenWirLeben‘ ein konkretes Konzept zur Einrichtung eines Steinfurter Klimafonds zu erarbeiten“. Dieses Konzept soll schon in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses beraten werden.

