Die CDU-Fraktion setzt auf die junge Generation. Mit Sebastian Buck, Andre Schwietert und Ralf Stegemann stehen jetzt drei Youngster an der Spitze.

Im Gespräch auf der Straße heißt es: „Die Steinfurter CDU hat Nägel mit Köppen gemacht.“ Sebastian Buck spricht bei seinem ersten Pressetermin als neugewählter CDU-Fraktionsvorsitzender von einem „strukturellen und personellen Neuanfang“ sowie von einem „Zukunftsteam“, das die christdemokratische Ratsmannschaft durch die junge Legislaturperiode führen soll. Jung ist das richtige Stichwort. Bewusst setzt die Union auf Youngster in Führungspositionen.

Bestes Beispiel ist Andre Schwietert, der als Stellvertreter von Sebastian Buck nicht nur 36 Jahre jung, sondern auch erst seit gut einem Jahr Mitglied der Fraktion ist. Früher in CDU-Kreisen undenkbar, heute ein politisches Statement, ein Ausrufungszeichen. Sebastian Buck: „Wir wollen den Aufbruch.“

Bevor wir jetzt tiefer in die politischen Inhalte dieses Richtungswechsels einsteigen, nochmal die am Montag bei der Fraktionssitzung geschaffenen Fakten: Sebastian Buck wurde als Nachfolger für den zurückgetretenen Norbert Kerkhoff zum Vorsitzenden gewählt, ihm stehen gleichberechtigt Andre Schwietert und Ralf Stegemann, der das Gremium übergangsweise kommissarisch geleitet hatte, zur Seite.

„Wir haben unsere Schlüsse gezogen. Personell wie strukturell“, erläuterte Sebastian Buck die Hintergründe der Neuorientierung. Dabei spielten auch die wenig berauschenden Ergebnisse der Bundestagswahl eine Rolle. In der Fraktionsführung sollen die Aufgaben und Schwerpunktthemen auf mehrere Schultern verteilt werden. Sebastian Buck (42), selbst Lehrer und Leiter eines Nachhilfeinstituts, wird sich um das Bauen und die Schulen in der Stadt kümmern. Andre Schwietert widmet sich Nachhaltigkeit und Ökologie. Ralf Stegemann, gleich alt wie Sebastian Buck, aber mit der größten Ratserfahrung, kümmert sich um die Wirtschaftsthemen. Alle Drei sitzen bereits in den entsprechenden Ratsausschüssen.

Im Frühjahr, so Sebastian Buck, wird es eine Klausurtagung der Partei geben, um die künftige Marschrichtung genauer festzulegen. Er selbst nennt drei Schlagworte, mit denen er seine Arbeit nach innen und außen charakterisiert: „Kommunikation, Transparenz, Offenheit.“ Außerdem möchte er sich um einen „wertschätzenden Umgang“ mit der Verwaltung bemühen. Aus diesem Grund hat er in naher Zukunft ein Treffen mit der Bürgermeisterin vereinbart. Sebastian Buck wörtlich: „Wir müssen mehr miteinander statt übereinander reden.“

Dass er selbst in so kurzer Zeit Karriere innerhalb seiner Fraktion machen würde – Sebastian Buck hätte es nicht für möglich gehalten. „Wenn mir das vor einem halben Jahr jemand gesagt hätte, ich hätte gefragt: Bist Du wahnsinnig?“ Stichwort fragen. Natürlich habe er vor der Wahl lange mit seiner Frau darüber gesprochen, ob er dieses zeitintensive Amt übernehmen soll oder nicht. „Von der Familie bekomme ich volle Rückendeckung.“