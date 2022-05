„Wir machen auf jeden Fall weiter“

Von der Trockeneisproduktion in der ausgebrannten Halle der Firma Oknal ist bis auf Asche nicht mehr viel übrig geblieben. Familie Ates will den Kopf nicht in den Sand stecken. Für die Ursache des Feuers gibt es erste Vermutungen.

In den Stahlbehältern hat das Trockeneis die ungeheure Hitze überstanden. Die Produktionshalle selbst ist am Samstag komplett ausgebrannt.

Ayhan Ates ist immer noch sichtlich angefasst. Eigentlich war der Seniorchef aus der Türkei nur nach Borghorst gekommen, um für ein paar Tage seine Enkel zu sehen. Am Samstagnachmittag musste er von der gegenüberliegenden Straßenseite miterleben, wie innerhalb von sechs Stunden sein Lebenswerk an der Bleichereistraße niederbrannte. „Alles kaputt“, sagt Ates. Er deutet auf die Fabrikhalle hinter ihm. Ein Bagger hat dort die Reste von verkohlten Europaletten zu einem Haufen zusammengeschoben. Dahinter steht die ausgebrannte Produktionshalle, in der noch bis zum Wochenende Trockeneis hergestellt wurde. „In den Tanks sind auch auch 100 Tonnen CO2“, erläutert der Seniorchef. Nur produzieren, das werden die 35 Mitarbeiter in Wilmsberg wohl lange Zeit nicht mehr. Den Kopf in den Sand stecken, das will die Familie Ates aber auf keinen Fall. Bruder Nizamettin und Sohn Seyyit, sie alle sagen: „Wir werden weitermachen.“

Offiziell ist die Ursache des Brandes noch nicht bekannt. „Wir waren mit Sachverständigen vor Ort“, sagte Heike Piepel, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde. Die Brandstelle sei beschlagnahmt worden. „Über Ursache und Schadenshöhe können wir aber noch nichts sagen.“ Fest scheint aber zu stehen, dass das Feuer auf dem Dach ausgebrochen ist und sich von dort herunter bis zu den Grundmauern gefressen hat. Auf dem Flachdach oberhalb des Bürotraktes sollen bis kurz vor dem Brand Ausbesserungsarbeiten durchgeführt worden sein.

Nizamettin Ates steigt die kleine Edelstahltreppe hinauf und steht in der Fabrikhalle knöcheltief in der Asche. Von den Maschinen sind nicht mehr als dunkel verkohlte Blechgerippe übrig geblieben. „Hier war alles neu“, sagt der Oknal-Geschäftsführer. Der Betrieb ist vor 15 Monaten vom Schoppenkamp auf das ehemalige Gelände der Firma Frenkert in Wilmsberg umgezogen. Ates hebt den Deckel eines meterhohen Stahlcontainers hoch. „Hier ist noch Trockeneis drin.“ Und wirklich: Wie Schnee liegt das 80 Grad kalte Kühlmittel noch in der Kiste. Der Seniorchef greift hinein und zerreibt die kleinen Klumpen in der Hand. Sofort steigt der bekannte Trockeneisnebel auf. „Wir werden uns bemühen, die Produktion möglichst schnell wieder aufzubauen. Notfalls mit einem Zelt auf dem Gelände“, sagt Nizamettin Ates.

Auch er ist den Tränen nahe, wenn er vom Aufbau der Trockeneisfirma erzählt: „Ich war oft sieben Tage die Woche vor Ort.“ 1980 kam er nach Deutschland. „Da waren meine grauen Haare noch schwarz.“ Erst sei er normaler Arbeiter gewesen. Dann baute er die Firma mit seinem Bruder auf. „Das ist 25 Jahre her.“ Und mittlerweile stellt Oknal nicht nur Trockeneis her, sondern konstruiert auch die Maschinen, die für die Produktion notwendig sind.

„Die Geschäfte liefen richtig gut“, so Seyyit Ates. Nicht zuletzt durch Corona. Der Borghorster Produzent liefert Trockeneis zur Kühlung von Impfstoff an namhafte Pharmafirmen. So war schon der Bau einer weiteren Halle in Planung.

Wie hoch der Schaden genau ist, kann im Augenblick noch niemand sagen. Klar ist für Familie Ates, dass die ehemalige Frenkert-Halle abgerissen und wieder neu aufgebaut werden muss. „Das ist locker ein siebenstelliger Betrag“, schätzt Seyyit Ates. Er hofft jetzt, dass er durch die Stadt und die Versicherung die notwendige schnelle Unterstützung erhält, um schnell wieder loslegen zu können. Andere Mitbewerber auf dem Markt stehen bereits Gewehr bei Fuß und wollen dem Borghorster Produzenten durch die Krise helfen. Ayan Ates: „Wir haben am Wochenende sofort eine Sitzung mit allen Mitarbeitern abgehalten und alles Notwendige in die Wege geleitet.“

Wie gesagt, der Miteigentümer sah am Samstag mit eigenen Augen, wie die Flammen innerhalb weniger Minuten die gesamte Halle erfassten. Seiner Wahrnehmung nach hatte die Feuerwehr mit einer mangelhaften Wasserversorgung zu kämpfen.

Diesen Eindruck kann Rainer Frahling als Einsatzleiter t auf Nachfrage nicht bestätigen. Die Hydranten seien vor Ort genutzt und außerdem sei eine Leitung zu einem offenen Gewässer in der Nachbarschaft gelegt worden.

Der dunkle Rauch, der weithin sichtbar über der Unglücksstelle aufstieg, ist nach Aussage von Seyyit Ates auf die Trockeneistransportkisten aus Kunststoff zurückzuführen. Gefahr durch giftige Dämpfe hat laut Feuerwehr nicht bestanden. Rainer Frahling: „Wir hatten einen Messtrupp vor Ort.“ Der habe Entwarnung geben können.

Gleiches gilt für die CO2-Tanks hinter der brennenden Halle. Die sind frühzeitig von der Feuerwehr mit Wasser gekühlt worden. Dadurch sei die Explosionsgefahr ausgeräumt worden. Das habe ein hinzugezogener Experte der Westfalengas AG bestätigt.