Jonas Ewering ist überzeugt: „Wir sind mehr.“ Ob das jetzt für die Gegendemonstranten auf dem Burgsteinfurter Marktplatz galt, die am Freitagabend den Rechtsextremen und Impfgegnern Paroli boten, die vom Baumgarten aus durch die Innenstadt zogen, lässt sich schwer schätzen. Was aber viel entscheidender ist: Die Verteidiger der Demokratie und Gegner von Verschwörungstheorien sind in der Gesellschaft klar in der Mehrheit. Und so war der einzelne Impfgegner, der die Kundgebung auf dem Marktplatz mit seinem Marsch durch die Menge, ein kleines Anti-Impfplakat hochhaltend, symbolträchtig. Seinen Weg begleiteten Pfiffe und Buhrufe. Dr. Freerk Barth am Mikrofon kommentierte die kurze Störung: „Das ist die Gegendemonstration.“

Der 25-jährige Jonas Ewering, der das Flaggezeigen vor der Stadtbücherei maßgeblich organisiert hatte, rief in seinen Redebeiträgen immer wieder dazu auf, den Verschwörungstheoretikern und den Rechtsextremen, die die Diskussion um das Impfen als ihre Bühne nutzen, entschieden entgegenzutreten. Er warnte davor als Impfgegner mit Rechtsextremen gemeinsam auf die Straße zu gehen. Er beobachte schon seit vielen Jahren die Szene. Seine Erkenntnis: „Diese Demonstrationen werden von Gegnern der Demokratie organisiert.“ Einige würden vom Verfassungsschutz beobachtet und kommunizierten offen auf der Telegram-Plattform. Umso wichtiger sei es, dass die Steinfurter Politik hier Haltung zeige. Fraktionsübergreifend.

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer ist „stolz auf Stadt und Bevölkerung“, wie sie betonte. Sie rief dazu auf, miteinander zu reden anstatt mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Bögel-Hoyer wörtlich: „Wir sind nicht gespalten und lassen uns auch nicht spalten.“ Als dreifach Geimpfte wolle sie Vorbild sein.

Dr. Barth beleuchtete die Pandemie aus medizinischer Sicht. Demnach sind die Menschen in der Region Vorbild in Sachen Impfen. Problem im Moment: Die Hausärzte bekommen nicht genug Biontech-Impfstoff.

Deutlich mehr Menschen als erwartet hatten sich gut eine halbe Stunde nach Versammlungsbeginn in der Innenstadt auf dem Baumgarten getroffen, um gegen die von Bund und Länder beschlossenen Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. 100 Personen waren angemeldet. Wohl doppelt so viele waren gekommen. Ein großes Aufgebot von Polizei und städtischen Ordnungskräften war vor Ort. Es gab deutliche Ansagen, wie die Versammlung ablaufen sollte.

„Wir sind mehr“ Impfgegner-Demo Burgsteinfurt Foto: Drunkenmölle Impfgegner-Demo Burgsteinfurt Foto: Drunkenmölle Impfgegner-Demo Burgsteinfurt Foto: Drunkenmölle Impfgegner-Demo Burgsteinfurt Foto: Drunkenmölle Impfgegner-Demo Burgsteinfurt Foto: Drunkenmölle Impfgegner-Demo Burgsteinfurt Foto: Drunkenmölle Impfgegner-Demo Burgsteinfurt Foto: Drunkenmölle Gegendemonstration auf dem Marktplatz Foto: Drunkenmölle Gegendemonstration auf dem Marktplatz Foto: Drunkenmölle Gegendemonstration auf dem MarktplatzGegendemonstration auf dem Marktplatz Foto: Drunkenmölle Gegendemonstration auf dem Marktplatz Foto: Drunkenmölle Gegendemonstration auf dem Marktplatz Foto: Drunkenmölle Gegendemonstration auf dem Burgsteinfurter Markt Foto: Axel Roll Gegendemonstration auf dem Burgsteinfurter Markt Foto: Axel Roll Gegendemonstration auf dem Burgsteinfurter Markt Foto: Axel Roll Gegendemonstration auf dem Burgsteinfurter Markt Foto: Axel Roll Gegendemonstration auf dem Burgsteinfurter Markt Foto: Axel Roll Gegendemonstration Iauf dem Burgsteinfurter Markt Foto: Axel Roll Gegendemonstrationauf dem Burgsteinfurter Markt Foto: Axel Roll

Kurzfristig mussten der Veranstalter noch Ordnungskräfte finden, die mit Warnwesten den Zug begleiten. Das Ordnungsamt bestand darauf, dass Masken getragen werden. Die Mehrheit folgte den Anweisungen. Wer das nicht tat, wurde freundlich aber bestimmt dazu verdonnert, den Schutz bis über die Nase zu ziehen. Ein paar Trillerpfeifenpfiffe, ein paar Buh-Rufe, das war‘s dann auch mit lautstarkem Protest. Wenige Plakate wurden hochgehalten. Es fehlte an Freiwilligen, die ihren Protest auch öffentlich bekunden wollten.

Große Reden wurden nicht gehalten, wohl aber die bekannten Tonbänder der Impfgegner-Szene in Dauerschleife über Lautsprecher abgespielt. Die Pandemie finde nur in den Köpfen der Menschen statt. Und Corona sei nichts anderes als eine Infektion mit Grippe-Viren. Menschen, die aus den Läden des Einkaufszentrum strömten, verdrehten die Augen „bei so viel Blindheit vor der Wahrheit“.

Über die Horstmarer Straße ging es, wiederum begleitet von großem Polizei-Aufgebot, in die Innenstadt. Als der Zug den Markt erreichte, waren die Menschen, die sich dem Aktionsbündnis „Steinfurt hält zusammen“ angeschlossen haben, schon wieder verschwunden. Ein Aufeinandertreffen beider Gruppen hat es nicht gegeben. Es blieb ruhig. Bemerkenswerte Zwischenfälle hat es nicht gegeben.