Wo verrichtest du deinen Dienst?

Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken: Die Einführung eines Pflichtdienstes für junge Menschen ist Anfang des Sommers stark in die Diskussion gerückt. Zuletzt wurde es jedoch wieder ruhig um die Debatte. Wie steht es derzeit um die Überlegungen und was denken Jugendliche über den verpflichtenden Sozialdienst?

Anlässlich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat Bundespräsident Walter Steinmeier im Juni dieses Jahres die Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht angestoßen. „Es geht um die Frage, ob es unserem Land nicht guttun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen“, äußerte sich Steinmeier gegenüber der „Bild am Sonntag“. Hintergrund dieser Überlegung, war es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, Menschen in Notlagen zu unterstützen, das Verständnis für Mitbürger zu vertiefen und den eigenen Horizont zu erweitern.

Allgemeiner Pflichtdienst

Dabei ist der allgemeine Pflichtdienst, von dem die Rede ist, nicht mit der Wehrpflicht zu verwechseln. Denn die Möglichkeiten dieses Dienstes sollen weit über Tätigkeiten in der Bundeswehr hinausgehen. So ist ebenfalls ein Engagement in gemeinwohlorientierten Einrichtungen aller Art denkbar: in Obdachloseneinrichtungen, Schulen und Behinderteneinrichtungen sowie vielen weiteren sozialen Einrichtungen wie beispielsweise Sportvereinen.

Mit der Einführung des Pflichtdienstes für junge Menschen gehen viele Chancen genauso wie viele Kritikpunkte einher. Insbesondere der soziale Aspekt steht bei den Überlegungen im Fokus. Die allgemeine Pflichtzeit hat zum Ziel, eine tolerantere Gesellschaft mit stärkerem Zusammenhalt – auch zwischen den Generationen – zu schaffen. Soziale Einrichtungen, die bisher stark unter Personalmangel leiden, könnten von neuen Arbeitskräften, die auch nach dem Pflichtdienst noch in der Organisation bleiben, profitieren.

Gleichzeitig kann der soziale Dienst jungen Menschen selbst einige Vorteile bringen: So kann er beispielsweise als Türöffner in die Berufswelt und neue Bereich dienen und damit eine Möglichkeit schaffen, sich nach dem Schulabschluss zu orientieren. Auch die persönliche Entfaltung kann eine große Rolle spielen. Junge Menschen haben die Möglichkeit, sich selbst in einem ganz neuen Bereich auszuprobieren und dadurch neue, zwischenmenschliche Fähigkeiten an sich zu entdecken und zu erlernen.

Pflichtdienst oder Freiwilligkeit?

Aber neben diesen Vorteilen – was spricht gegen den Pflichtdienst? Verpflichtungen haben schnell einen negativen Beigeschmack. Vor allem soziales Engagement sollte viel mehr aus Motivation und Freiwilligkeit geschehen – so heißt es häufig vonseiten der Kritiker. Denn nicht alle haben Lust auf einen solchen Dienst, und auf Menschen mit fehlender Motivation bei der Arbeit könnten Sozialeinrichtungen wohl eher verzichten.

Zudem scheint es, als sei derzeit ein unpassender Zeitpunkt, um über den Pflichtdienst zu diskutieren. Direkt nach der Coronapandemie, in der die Jugend besonders viel für die Gesellschaft zurückstecken musste, ist ein Pflichtdienst gerade nicht zumutbar, merken viele an. Und wahrscheinlich ist es auch dieser Aspekt, der die Diskussionen schließlich ins Stocken gebracht hat.

Während in einigen Umfragen unter Jugendlichen kein einheitliches Stimmungsbild zu erkennen ist, zeigen andere Studien in der Bevölkerung, dass der Großteil der Menschen die Einführung eines Pflichtdienstes begrüßen würden. Aber was hält die Jugend in Steinfurt von der Idee, einen Pflichtdienst für junge Menschen wieder einzuführen?

Geteilte Meinungen

Über die Einführung dieses Dienstes gibt es geteilte Meinungen. Elisa S. (17) erzählt: „Ich finde es gar nicht verkehrt, sich ein Jahr zu engagieren. Man sammelt nach der Schule erstmal Erfahrung, und viele wissen ja auch noch gar nicht, was sie unbedingt machen möchten. Das könnte die Entscheidung leichter machen. Außerdem brauchen wir in vielen Bereichen helfende Hände, man würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.“ Dem widerspricht Lara T. (15): „Ich finde einen Pflichtdienst nicht gut. Wenn man gezwungen wird, irgendwo zu arbeiten, wo man vielleicht gar keine Lust drauf hat, haben weder Betrieb noch ich was davon. Auf sowas wie Bundeswehr habe ich auch keine Lust, ich möchte selber entscheiden, wohin mein Weg nach der Schule führt.“

Axel Roll, Redaktionsleiter der Westfälischen Nachrichten, konnte seiner Zeit beim Bund viel Positives abgewinnen und erzählt der Jugendseite folgendes: „Ich war Anfang der 80er Jahre beim Bund. Damals galt noch W 15, das heißt, dass die jungen Männer 15 Monate Soldat waren. Die Wehrpflicht galt für alle und damit war die Kaserne ein großer Schmelztiegel, in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft miteinander klar kommen mussten. Das war für viele eine gute Lehre fürs spätere Leben. Diese Pflicht trug zudem dazu bei, dass die Bundeswehr nach meinem Empfinden noch viel tiefer in der Gesellschaft verwurzelt war als heute. Zum Thema Bund konnte jeder was erzählen. Ich persönlich hatte zudem das Glück, bei der Pressestelle wichtige Erfahrungen für mein späteres Berufsleben sammeln zu können.“

Zurück zum Pflichtdienst. Heute bleiben viele Rahmenbedingungen noch offen: Wie sieht es mit der Finanzierung und Bezahlung aus? Wer genau soll den Pflichtdienst absolvieren? Ausschließlich junge Menschen nach dem Schulabschluss oder ist es auch denkbar, einen Pflichtdienst mit dem Eintritt in die Rente zu absolvieren? Und wie lange sollte der Dienst dauern? Bezüglich der Dauer merkte Steinmeier an: „Ich habe bewusst Pflichtzeit gesagt, denn es muss kein Jahr sein. Da kann man auch einen anderen Zeitraum wählen.“