Wunderbares Sprachengewirr

Rund zehn Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren, aus unterschiedlichsten Ländern Europas und der Welt – das ist die Klasse, die an der Realschule in Burgsteinfurt im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ unterrichtet wird. Die neue Sprache Deutsch vermitteln den Kindern mit Heike Bäcker und Cerstin Diekmann zwei Quereinsteigerinnen. Und manchmal erledigen das die Schüler ganz unkompliziert untereinander. Ein Besuch in einem Unterricht der besonderen Art.

Heike Bäcker (oben) ist Quereinsteigerin. Sie gibt Schülern der Realschule Burgsteinfurt aus verschiedenen Ländern Sprachunterricht, spricht selbst Russisch. Cerstin Diekmann (kl. Bild) ist ebenfalls Quereinsteigerin. Sie erteilt in der Realschule geflüchteten Kindern auch Textilunterricht. Auch einmal praktisch zu arbeiten, macht den Kopf frei. Und ganz nebenbei lernen die Schüler deutsche Vokabeln. Sie nähen gerade Herzkissen, die das Wohlbefinden von Patientinnen mit Brustkrebs, die in der Klinik in Hamm behandelt werden, steigern sollen.

Die Kinder sind gut gelaunt. Sie fühlen sich spürbar wohl in der kleinen Klasse, die sie zusammen bilden. Sie scheinen sich gut zu kennen, machen den Eindruck, eine Einheit zu sein – obwohl sie aus sechs verschiedenen Nationen kommen. Zwischen elf und 14 Jahren sind sie alt. Zehn sind es an diesem ausnahmsweise einmal sonnigen Februarmorgen an der Zahl. Die Sprachenvielfalt im Klassenzimmer ist beeindruckend – und sie ist erfrischend. Loredana zum Beispiel spricht Russisch und Rumänisch, zudem Moldawisch und auch schon ganz gut Deutsch. „Moldawisch ist eine Mischung aus Russisch und Rumänisch“, erklärt sie auf Deutsch der Journalistin, die gerade zu Besuch in der Realschule Burgsteinfurt ist.