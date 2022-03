Wunsch nach neuem Raum zur Einkehr

Über 50 Jahre war der Ort ein Raum, in dem die Menschen gebetet, auf himmlischen Beistand gehofft, in dem sie sowohl getrauert, Trost gespendet als auch für medizinische Versorgung, Pflege und Betreuung gedankt und Kerzen angezündet haben. Am Dienstagnachmittag ist in der Krankenhauskapelle des Steinfurter Marienhospitals der letzte Gottesdienst gefeiert und der Raum profaniert worden.

Zur Profanierung der Kapelle ist am Dienstagnachmittag ein Gottesdienst im Marienhospital gefeiert worden. Er wurde gehalten von Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld unter Mitwirkung von Pfarrer Guido Meyer-Wirsching und Pastoralreferentin Andrea Wesselmann. Grüße der Mauritzer Franziskanerinnen überbrachte Provinzvikarin Schwester Marianne Kamlage.

Am Dienstagnachmittag ist dort der letzte Gottesdienst gefeiert und die Kapelle profaniert worden. Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld verlas das entsprechende Dekret von Bischof Dr. Felix Genn, entnahm den Altarstein und leerte den Tabernakel. Mit diesem Akt hat die Kapelle ihre Weihe verloren. Sie wird nun, wie das gesamte Verwaltungsgebäude des Marienhospitals, abgerissen. An gleicher Stelle wird ein neues Bettenhaus errichtet. Das Inventar der Kapelle soll sorgsam verwahrt werden. Es findet möglicherweise in einer neuen Kapelle im Marienhospital Platz, sobald der Um- und Neubau des Krankenhauses abgeschlossen ist.

Patienten, Krankenhausmitarbeiter, Ärzte, Ehrenamtler, Verwaltungsmitarbeiter, Vertreter der Kirchengemeinden sowie Frauen und Männer, denen der Raum in den vergangenen Jahrzehnten ans Herz gewachsen ist, waren gekommen, um Abschied zu nehmen. Eine Fotowand mit Bildern dokumentierte die mitunter bewegenden Momente, die es in der Kapelle gegeben hat. Elisabeth Bussmann und Bernhard Watermann trugen Einträge aus dem Andenkenbuch vor. Viele Erinnerungen wurden wach an unbeschwerte aber auch schwierige Zeiten, die das Haus erlebt hat.

„Etwas Neues ist immer auch eine Chance und eine Herausforderung“, riefen der katholische Pfarrer Jochen Reidegeld, Pfarrer Guido Meyer-Wirsching als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinden sowie Andrea Wesselmann, Pastoralreferentin der St.-Nikomedes-Gemeinde, im gemeinsam gehaltenen Gottesdienst dazu auf, Gottvertrauen zu haben, mutig und zuversichtlich im Hinblick auf Veränderungen zu bleiben. In den Fürbitten wurde besonders auf die Situation in der Ukraine abgehoben. Der Krieg dort bedrohe den Frieden in ganz Europa.

Grüße überbrachte auch Schwester Marianne Kamlage, Provinzvikarin der Mauritzer Franziskanerinnen, die von der Krankenhausgründung im Jahr 1863 bis Anfang der 2000er Jahre Dienst und geistlichen Beistand im Marienhospital geleistet haben. Sie wünschte der Einrichtung, dass sie einen neuen Raum für Spiritualität schafft, der Menschen aller Konfessionen offensteht.

Marienhospital-Geschäftsführer Dirk Schmedding zeichnete in seinem Rückblick noch einmal die Veränderungen nach, die auch die Kapelle immer wieder betroffen hat. Obwohl das Marienhospital nicht mehr in kirchlicher Trägerschaft ist, will sich Schmedding dafür einsetzen, einen Raum zu schaffen, der Möglichkeiten zur Einkehr, des Gebets und für Gottesdienstfeiern bietet. Für die Übergangszeit wird noch ein geeigneter Ersatz im Gebäude gesucht, fügte Schmedding an.