Zu wenige Stunden für Grundschüler

Steinfurt

Die Personalausstattungsquote liegt bei den Grundschulen in der Stadt Steinfurt bei 93,94, bei den Grundschulen bezogen auf den gesamten Kreis Steinfurt bei 95,43 Prozent. Hört sich gar nicht so schlecht an? Ein Blick in die detaillierten Zahlen trübt die Hoffnung. „Die Herausforderungen sind schwierig zu bewältigen“, sagt Schulamtsdirektor Andreas Frede.