Zweite Königskette für Daniel Duesmann

Eigentlich ist die Schützenfestsaison in Burgsteinfurt für das laufende Jahr schon beendet. Ein wichtiges Event fehlte allerdings noch: Am Samstagabend feierte der Schützenverein Sellen-Veltrup seinen Königsball zu Ehren des aktuellen Königspaares Daniel Duesmann und Sarah Schnieder. Höhepunkt war die Übergabe der zweiten Königskette an den neuen Regenten, damit er und seine Königin souverän über das Schützenvolk herrschen können.

Gegen 22.45 Uhr spielte die Liveband „Soundtrack“ auf dem Hof Sundermann einen Tusch und der Vorsitzende Eike Flintermann ergriff das Wort. Jürgen Stoyke, Vorgänger des heutigen Königs, hat eine ungewöhnlich lange Amtszeit hinter sich, nämlich seit 2019. Das war der Corona-Pandemie geschuldet. „Du und Vera, ihr habt den Verein würdevoll repräsentiert“, sagte der Vorsitzende zu Stoyke, „doch jetzt muss ich dir die zweite Königskette wieder abnehmen.“ Der Ex-Regent nahm es gelassen, bekam er doch als ehemaliger Amtsträger den Königsorden verliehen.

Spiel und Spaß für Groß und Klein

Groß war der Jubel des Publikums, als Flintermann König Daniel Duesmann die zweite Kette überreichte. Das Königspaar gelobte, die Schützen in der Öffentlichkeit angemessen zu vertreten. „Soundtrack“ spielte zum Tanz auf und jeder spürte die Freude der Gäste, endlich wieder einen Königsball feiern zu dürfen.

Am Sonntag ging es am Nachmittag auf dem Hof Sundermann gleich weiter, doch jetzt hieß das Motto „Spiel und Spaß für Groß und Klein“. Das Kaffeetrinken der Vereinsdamen steht üblicherweise am Samstag auf dem Programm, fand aber diesmal in Verbindung mit dem Familiennachmittag statt. Die Kinder tobten sich an zahlreichen Attraktionen wie Spielstraße, Hüpfburg und Karussell aus. Neben Kaffee und Kuchen gab es Leckeres vom Grill.