Sturmwarnung fürs Münsterland: Schwere Orkanböen möglich

In den kommenden Tagen erwarten Meteorologen sehr stürmisches Wetter in NRW. Schwere Sturm- und Orkanböen können auch das Münsterland treffen. Laut Prognosen drohen umgestürzte Bäume, materielle Sturmschäden sowie eine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs.

Ein Windsack flattert im Wind vor bedecktem Himmel - in NRW wird dies in den kommenden Tagen an der Tagesordnung sein.

Ein Jetstream bezeichnet ein Starkwindfeld, das sehr dynamisch, zum Teil unberechenbar unterwegs ist - und dessen zeitlicher Verlauf schwer vorherzusagen ist. Für die Meteorologin Britta Siebert-Sperl vom Dienstleister "Wetterkontor" ist die aktuelle Wetterlage eine knifflige Herausforderung, um eine Vorhersage treffen zu können. "In meinen bisher rund 25 Dienstjahren bekommt man solche Windfelder sehr selten zusehen", sagt sie während der Betrachtung der Wetterkarten für die kommenden Tage.

Ein eben solcher Jetstream beschäftigt zurzeit die Meteorologen - so berichtet die Expertin von "Wetterkontor" von sehr vielen Medienanfragen. Kennzeichnend für dieses Phänomen ist, dass es stetig ein Nachschub von Tiefs mit sich bringt. "Die Tiefdruckgebiete sind wie an einer Perlenkette aufgereiht", beschreibt Siebert-Sperl die kommende Wetterlage. Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstag (15.2.) eine Warnung vor Unwetter mit Orkanböen für das gesamte Münsterland von Mittwochabend (16.2. - ab 22 Uhr) bis Donnerstagabend (17.2. - bis 21 Uhr) herausgegeben.

Sturmböen werden immer stärker

Los geht es in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch (16.2.), wenn das erste kräftige Tief aus den Niederlanden kommend aufziehen soll. Grau in Grau, keine Wolkenlücken - dieses triste Himmelsbild droht. Bei Temperaturen von 9 bis 14 Grad kann es zwischendurch immer mal wieder regnen - und vor allem immer stürmisch werden. Denn im Tagesverlauf wird sich ein frischer Südwest-Wind zunehmend bemerkbar machen - und stärker werden. Zum Abend hin wirkt sich dies in starken Böen aus - mit einer Windstärke bis zu 70 Stundenkilometern.

Das wird voraussichtlich aber nur der Anfang sein. Denn: Laut den aktuellen Wetterkarten steigern sich die Windverhältnisse hin zu Sturmböen (70 bis 90 Stundenkilometer) und schweren Sturmböen (bis 100 Stundenkilometer). Insbesondere abends und nachts kann es zu Orkanböen kommen, die die 100-km/h-Marke übertreffen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit diesen ab Mittwochabend (22 Uhr) bis voraussichtlich Donnerstagabend (21 Uhr).

Wie Britta Siebert-Sperl ausführt, werden die Sturmböen - Stand Dienstag (15.2.) - vor allem den südlichen Teil Nordrhein-Westfalens (Richtung Sauerland) am stärksten treffen. Doch auch im Flachland wie beispielsweise im nördlichen Münsterland könnte das enorme Windgeschehen seine Kräfte entfalten. In der Nacht zu Donnerstag zieht dann der erste Sturm allmählich wieder ab.

Orkan-Tief wird erwartet

Was folgt, ist am Donnerstag (17.2.) eine kurze "Verschnaufpause" - die Wetterlage beruhigt sich vorerst. Es bleibt teilweise regnerisch bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad sowie einem zwischenzeitlich freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Örtlich sind am Vormittag aber bereits erneute Sturmböen möglich - die Tendenz dazu nimmt im Tagesverlauf zunächst noch ab. "Doch es dauert jedoch nicht lang, bis das nächste Tief reinrauscht", warnt die Meteorologin Britta Siebert-Sperl.

"Der Freitag wird ein sehr kritischer Tag", sagt die Wetterexpertin. Es beginnt in der Nacht zu Freitag (18.2.) mit wechselhaftem Wetter bei sinkenden Temperaturen, die sich bei voraussichtlich 5 Grad einpendeln werden. Es kommt neuerlicher Wind aus südwestlicher Richtung nach Deutschland auf - dieser wird stark bis stürmisch und erreicht auch das Münsterland. "Wir erwarten ein Orkan-Tief", so Siebert-Sperl. Laut ihrer Vorhersage wird die Windstärke zunächst 7 bis 8 betragen, doch das stärkste Windfeld zieht dann ab Mittag auf und bringt bis zum Abend schwere Sturmböen (90 bis 100 Stundenkilometer) mit sich. Auch im münsterländischen Flachland sind Windstärken zwischen 80 bis 120 Stundenkilometer möglich.

Warnung vor unnötigen Autofahrten

In der Nacht zu Samstag (19.2.) setzt eine Wetterberuhigung ein. Laut der Prognose der Expertin von "Wetterkontor" wird es während des weiteren Wochenendes keine neuen Stürme geben.

Im Zeitraum zwischen Mittwochnacht und Samstagmorgen werden die stürmischen Verhältnisse für entwurzelte und umgestürzte Bäume, materielle Sturmschäden sowie eine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs sorgen, befürchtet Britta Siebert-Sperl. "Wer ab Freitagmittag nicht unbedingt vor die Tür muss, sollte zu Hause bleiben. Auch unnötige Autofahrten sollten vermieden werden", rät sie.