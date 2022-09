Dreharbeiten für neuen Münster-„Tatort“ laufen

Drehstart für den neuen Münster-Tatort „MagicMom“: Seit Anfang der Woche ermitteln Boerne (Jan Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl) wieder. Das ungleiche Ermittler-Duo des beliebtesten ARD-Tatorts ist zu den Dreharbeiten in Münster. Laut einer Pressemitteilung der Stadt stehen sie hier noch bis Ende der Woche vor der Kamera, am Hafen, auf dem Prinzipalmarkt und im Rathausinnenhof. „Dort haben sich Passanten in den vergangenen Tagen schon gefragt, welcher Markt stattfinden wird, überall wurden Buden und Stände aufgebaut“, schreibt die Stadt. „Doch der Schein trügt, es gibt kein neues Herbstfest in Münsters Innenstadt, das ist Kulisse für Boerne und Thiel.“

Laut WDR führt der „Tatort – MagicMom“ Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in die Welt der Mütter-Influencerinnen. Das Drehbuch zum 43. Fall aus Münster stammt von Regine Bielefeldt. Regie führt Michaela Kezele. Die Bildgestaltung übernimmt Felix Novo de Oliveira.

Darum geht es im neuen Münster-„"Tatort"“

Zum Inhalt: Im Netz hat Evita Vogt (Laura Louisa Garde) mit ihren selbstironischen Videos eine riesige Fangemeinde. Als „MagicMom“ zählt sie zu den erfolgreichsten sogenannten Momfluencerinnen der Republik: eine sympathische, junge Mutter, die zu ihren vermeintlichen Fehlern steht. Doch dann wird sie in ihrem luxuriösen Zuhause erhängt aufgefunden. Alles deutet darauf hin, doch hat Evita Vogt sich wirklich das Leben genommen?

20 Jahre Münster-„Tatort“: Premiere im Preußenstadion Zunächst noch auf der Auswechselbank, dann aber mittendrin im Preußenstadion: Die Tatort-Schauspieler bei der Premiere der neuesten Folge „Ein Freund, ein guter Freund“. Foto: Oliver Werner Claus D. Clausnitzer, Mechthild Großmann, Björn Meyer, Jan Josef Liefers, ChrisTine Urspruch und Axel Prahl. Foto: 20 Jahre Tatort: Premiere im Preußenstadion mit Mechthild Großmann, Axel Prahl, Claus D. Clausnitzer, ChrisTine Urspruch, Björn Meyer und Jan Josef Liefers. Foto: Oliver Werner Warten auf die Stars vor der Kinoleinwand im Stadion. Foto: Dirk Anger Stadion-Talk: Markus Lewe, Liefers, Jörg Schönenborn. Foto: Dirk Anger ... und auch Axel Prahl gesellt sich dazu. Foto: Dirk Anger Fototermin! Foto: Dirk Anger Im Mittelpunkt: ChrisTine Urspruch Foto: Dirk Anger ChrisTine Urspruch umringt von Fotografinnen und Fotografen. Foto: Martin Kalitschke Mit dem Preußen-Vorstand. Foto: Dirk Anger Laola-Welle mit den Fans im Preußenstadion Foto: Martin Kalitschke Volles Haus... Foto: ... und Vorfreude auf der Tribüne! Foto: Oliver Werner Kurz vor dem Start der der neuesten Folge „Ein Freund, ein guter Freund“. Foto: Martin Kalitschke Foto: Mechthild Großmann Foto: ChrisTine Urspruch Foto: Jan Josef Liefers Foto: Mechthild Großmann, Claus D. Clausnitzer und Jan Josef Liefers. Foto: 20 Jahre Tatort: Premiere im Preußenstadion Foto: Oliver Werner 20 Jahre Tatort: Premiere im Preußenstadion Foto: Oliver Werner 20 Jahre Tatort: Premiere im Preußenstadion Foto: Oliver Werner 20 Jahre Tatort: Premiere im Preußenstadion Foto: Oliver Werner 20 Jahre Tatort: Premiere im Preußenstadion Foto: Oliver Werner

Boerne und Thiel ermitteln unter Influencerinnen

Eine harte Nuss für Professor Boerne (Jan Josef Liefers) und seine Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch), Fremdeinwirkung kann Prof. Boerne am „Tatort“ nicht zweifelsfrei ausschließen. Evitas Mann Moritz (Golo Euler) ist schockiert und mag alles nicht glauben. Weder Selbstmord noch Mord ergeben für ihn Sinn. Die Ermittlungen von Kommissar Thiel zeigen schnell, dass „MagicMom“ unter ihren Followern auch zahlreiche Hater hatte. Hass und verletzende Kommentare gab es auch von anderen Influencerinnen wie Sabine Hertweck aka „BusyBine“ (Agnes Decker). Und dass Evita und ihre Nachbarin Thekla Cooper (Monika Oschek) kein gutes Verhältnis hatten, ist auch kein Geheimnis…

Mit dabei sind auch wieder Björn Meyer als Assistent Mirko Schrader, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm und Claus D. Clausnitzer als „Vadder“ Thiel. In einer weiteren Gastrolle zu sehen ist außerdem Yvonne Pferrer. Der „Tatort – MagicMom“ ist eine Produktion der Bavaria Fiction (Niederlassung Köln, Produzent: Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redakteurin: Sophie Seitz) für die ARD.

Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 7. Oktober. Gedreht wird in Münster, Köln und Umgebung. Das „Tatort“-Team aus Münster feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Am 20. Oktober 2002 löste Kommissar Frank Thiel zusammen mit dem Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne seinen ersten Fall „Der dunkle Fleck“ in Münster. Am 13. November läuft der nächste „Tatort“ aus Münster („Ein Freund, ein guter Freund“) im Ersten.