Vater entführt Zweijährigen aus Dülmen nach Thailand

Die Angst war da, seitdem sie sich von ihrem Ex getrennt hat. Jetzt ist sie Wirklichkeit geworden: Der 38-Jährige hat den Sohn von Anika Ball aus Dülmen entführt und nach Thailand gebracht. Wann und ob sie ihr Kind wiedersieht, steht in den Sternen.

Als Anika Ball ihren Sohn vor drei Monaten zur Kita gebracht hat, wusste sie nicht, dass sie Logan so schnell nicht wiedersehen würde. Der Zweijährige ist verschwunden. Logans Vater sollte den Jungen am Abend des 26. September zurückbringen. Doch da saß er schon mit dem Kind in einem Flugzeug nach Thailand. „Seitdem gibt es von meinem Sohn kein Lebenszeichen, keinen Anruf, keinen Kontakt, nichts,“ sagt sie. Nur ein paar Fotos von einem Privatdetektiv. Und erst recht keine Anzeichen, dass die Dülmenerin den Jungen in absehbarer Zeit in ihre Arme nehmen kann.