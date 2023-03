Volle Brummi-Power mit Strom

Die Fiege-Gruppe mit Hauptsitz am Airportpark hat ihre ersten vier E-Lkw angeschafft. Die batteriebetriebenen Fahrzeuge vom Typ Volvo FH und Designwerk High Cab setzt Fiege im Regionalverkehr für verschiedene Kunden an seinen Standorten in Münster, Biblis, Bocholt und Rangsdorf im Bereich Full Truck Load und Teilladungen ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei den elektrischen Sattelzugmaschinen handelt es sich um Miet-Fahrzeuge des Grevener Partnerunternehmens Greiwing Truck & Trailer GmbH (GTT). Ein fünfter E-Lkw soll in Kürze folgen.

Felix Fiege, Co-CEO der Fiege-Gruppe, der das 150 Jahre alte Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Cousin Jens Fiege in fünfter Generation führt, sagt: „Es ist unser Anspruch, auf unserem Weg zu einem klimaneutralen Unternehmen gemeinsam mit unseren Kunden die nachhaltigsten Logistiklösungen zu entwickeln.

Insbesondere im Transportbereich, wo wir in puncto Umweltschutz vor großen Herausforderungen stehen, suchen wir konsequent nach Möglichkeiten, um die Belastungen für unsere Umwelt zu reduzieren.“ Der Einsatz der ersten emissionsfreien E-Lkw bringe Fiege diesem Ziel einen wichtigen Schritt näher. Man sei gespannt, wie sich die batteriebetriebenen Fahrzeuge im Praxiseinsatz bewähren, und sei dankbar, mit der GTT einen verlässlichen und erfahrenen Partner zu haben.

Hannes Streeck, Managing Director der Fiege-Geschäftseinheit Fast Moving Consumer Goods, für die drei der vier Fahrzeuge zum Einsatz kommen, ergänzt: „Wir wollen unsere Logistiklösungen durchgehend nachhaltig gestalten. Unsere Logistikzentren versorgen wir bereits ausschließlich mit grünem Strom und widmen uns nun dem Transportsektor. Damit können wir für unsere Kunden zukünftig unabhängig von ihren Distributionsstrukturen emissionsfrei unterwegs sein. Die erwirtschafteten Umsätze werden wir in unsere nachhaltige Fahrzeugflotte re-investieren, damit uns die Transformation zu einer vollständig umweltgerechten Ökologistik schrittweise gelingt.“

Die Beschaffung der E-Lkw wurde durch Fiege tec koordiniert. Drei der vier Sattelzugmaschinen stammen von Volvo, die vierte von Designwerk Technologies basiert ebenfalls auf der Technologie des schwedischen Herstellers.

Dank Batterien mit einer Nettokapazität von gut 450 Kilowattstunden verfügen die Fahrzeuge über eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Um für ausreichend Energiezufuhr zu sorgen, installiert Fiege an den Standorten in Münster, Biblis, Bocholt und Rangsdorf leistungsstarke Schnellladesäulen mit einem Ladevermögen von bis zu 150 Kilowattstunden.

Heinrich Schorn, Head of Transport, sagt: „Der Einsatz der ersten E-Lkw ist für uns ein wertvolles Etappenziel in unser E-Mobilitäts-Strategie. Wir testen die E-Lkw-Flotte ganz bewusst in vier verschiedenen Regionen und zwei Geschäftsbereichen, um Erkenntnisse zu unterschiedlichen Verkehrsinfrastrukturen, Kunden- und Transportanforderungen sowie Auswirkungen entlang unserer Supply Chain gewinnen zu können.“