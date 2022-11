Mordverdächtiger im Fall Johanna ist gefasst

Nachdem am Mittwoch (9.11.) die Leiche einer Warendorferin in ihrer Wohnung entdeckt worden war, ist der mutmaßliche Mörder nach einer europaweiten Fahndung am Dienstag (15.11.) gefasst worden - in der Nähe von Madrid.

30-Jähriger in Spanien in Auslieferungshaft

Der des Mordes an der 21-jährigen Johanna beschuldigte Mann ist in Haft. Am Ende intensiver Fahndung wurde der 30-Jährige verhaftet – kurz vor Madrid. Das gaben Mordkommission und Staatsanwaltschaft am Dienstag (15.11.) bekannt. Damit ist der verdächtige deutsche Ex-Kollege der jungen Frau zwei Tage nach Beginn der europaweiten Suche gefasst worden.

Eine Zielfahndungseinheit der Nationalpolizei in Spanien nahm den 30-jährigen Tatverdächtigen am Dienstagmittag auf der Autobahn kurz vor Madrid fest. „Der Beschuldigte hat sich von den spanischen Behörden widerstandslos festnehmen lassen“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt die weitere Verfahrensweise. „

Wir werden nun die Auslieferung des 30-jährigen Mannes beantragen.“ Das, so Botzenhardt auf Anfrage, könne relativ schnell gehe. „Es kann aber auch schon mal zwei, drei Monate dauern.“ Es komme dabei auch auf die Bereitschaft des Verdächtigen an, sich ausliefern zu lassen.

Arbeitskollegen der vor kurzem 21 Jahre alt gewordenen Krankenschwester hatten die Frau wie berichtet am späten Mittwochmorgen letzter Woche gefunden – offenbar wenige Stunden nach ihrem Tod.

Überfall am frühen Mittwochmorgen

Wie Frank Schneemann, Leiter der Mordkommission in Münster, weiter berichtete, rekonstruiert die Polizei den Tathergang so: Der Verdächtige muss die junge Frau an jenem Mittwoch um 5.30 Uhr im Warendorfer Norden auf dem Weg zur Arbeit direkt an der Wohnungstür abgepasst und mit vorgehaltenem Messer in die Wohnung zurückgedrängt haben. Dort habe er sie sexuell missbraucht und dann durch körperliche Gewalt gegen den Hals getötet.

Er stahl Smartphone und Portemonnaie der Toten, hob mit der EC-Karte noch Geld von ihrem Konto ab. Die Polizei fand Telefon und Geldbörse tags darauf abends an der Aussichtsplattform eines ehemaligen Steinbruchs des Ennigerloher Zementwerks Anneliese, gut 20 Autominuten vom Tatort entfernt. Das Smartphone war in das Netz eines nahen Funkmastes eingeloggt.

Video in Kooperation mit dem WDR

Umfangreiche Spuren- und Datenauswertungen

Unter Einbindung des Landeskriminalamtes werteten die Ermittler alle Spuren, Daten und Zeugenhinweise aus, meldeten Montagmorgen schließlich den Tatverdacht gegen den Gesuchten. Das Motiv ist noch unklar.

Nach Informationen der WN-Redaktion hatten die Warendorferin und der Mann gemeinsam ihre Ausbildung im St. Rochus-Hospital gemacht; er soll sie dem Vernehmen nach aber abgebrochen haben. Die 21-Jährige hatte gerade ihr Examen als Krankenschwester abgelegt. Der Verdächtige soll nicht vorbestraft sein.

Die junge Frau hatte 2019 ihr Abitur am Warendorfer Gymnasium Laurentianum abgelegt und war im St. Rochus-Hospital in Telgte beschäftigt. Auf der Internetseite eines örtlichen Bestattungsunternehmens füllte sich das virtuelle Kondolenzbuch innerhalb kurzer Zeit mit über 200 Beileidsbekundungen auch fremder Menschen, die ihre Fassungslosigkeit ausdrücken und der Familie des Mordopfers Kraft wünschen. Die Getötete wird Donnerstag bestattet.