Zwei Zigarettenautomaten in Kinderhaus gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch an der Brüningheide und der Westhoffstraße jeweils einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am frühen Mittwoch In der Nacht zu Mittwoch (25.01.) an der Brüningheide und der Westhoffstraße in Kinderhaus jeweils einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, erfolgten die Sprengungen zeitlich kurz hintereinander: die erste um 0.51 Uhr, die zweite um 1.15 Uhr.

Die Täter deponierten Sprengsätze an den Automaten. Nach den Detonationen flüchteten sie laut Polizei vermutlich mit Zigarettenschachteln und Bargeld als Beute vom Tatort.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.