Nottulnerin erkrankt mehrfach – und verzweifelt in den eigenen vier Wänden

Nottuln

Manuela Eifert kann machen, was sie will, aber: „Ich komme nicht aus meiner Wohnung heraus", schreibt sie. Die 46 Jahre alte Nottulnerin ist „durch unglückliche Umstände zum Pflegefall geworden“ und hat sich „in einer verzweifelten Notlage“ an unsere Redaktion gewandt. Um sich für ein Interview zu treffen, ist sie zu schwach.