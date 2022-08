Hund sitzt auf Dach fest

Zeugen haben Polizisten am Dienstag per Notruf zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Sie hatten ihren Augen nicht getraut, als sie auf dem Dach ihrer Nachbarn einen ungewöhnlichen Besucher entdeckten.

Ein Husky hat in Ibbenbüren einen Ausflug auf das Dach eines Hauses unternommen.

In Ibbenbüren stand am Dienstag kein Pferd auf dem Flur, aber ein Hund auf dem Dach. Nachbarn hatten am frühen Morgen die Polizei über den Notruf informiert. Die Beamten mussten erst die Besitzerin aus dem Bett klingeln, weil die von dem Ausflug ihres Vierbeiners noch gar nichts mitbekommen hatte. Sie vermutete später, dass das Tier über den Balkon aufs Dach geklettert ist. Da er keinen Weg zurück fand, musste er über eine Leiter der Hausbewohnerin vom seinem Aussichtspunkt geholt werden.