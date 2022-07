Tierhalter in Sorge: Schweinepest klopft an die Stalltür

Die Bauern im Münsterland bekommen Stress. Seitdem die Afrikanische Schweinepest (ASP) am Wochenende rund 15 Kilometer vor den Stalltüren in NRW angekommen ist, wächst die Sorge in den schweinhaltenden landwirtschaftlichen Betrieben. Die Tierseuche ist in einem Betrieb in Emsbüren aufgetaucht. Dort wurden am Sonntag 280 Sauen und etwa 1500 Ferkel getötet.

