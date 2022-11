Drei überraschende Entwicklungen der US-Zwischenwahlen

Von wegen „rote Welle“ für die US-Republikaner und Triumph für Donald Trump. Die US -Zwischenwahlen brachten bis jetzt einige Überraschungen. Joe Bidens Partei, die Demokraten, schlägt sich besser als erwartet. Doch es bleibt spannend.

Wähler geben vor den US-Zwischenwahlen in einem Wahllokal in Rhode Island ihre Stimmen ab.

- Bislang ist das Rennen um Senat und Repräsentantenhaus in den USA noch offen. Mit Spannung werden noch einige offene Rennen erwartet – wie die in Georgia, Wisconsin und Arizona.

- In Florida kann der republikanische Governeur Ron DeSantis einen historischen Sieg verbuchen – in einer Region, die früher eher demokratisch geprägt war. Er ist der größte parteiinterne Rivale von Donald Trump für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur. Das schwächt schon jetzt Trumps Rückhalt in der Partei.

- Auch die Demokraten haben bereits einen Sieg mit hohem Symbolwert zu verzeichnen. In Pennsylvania schlug Governor John Fetterman den Republikaner Mehmet Oz im Kampf um den offenen Senatssitz.