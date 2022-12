Es ist wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür. Doch was schenkt man den Liebsten an Heiligabend? Das stellt sich für viele jährlich als schwierige Frage heraus. Für Fahrradliebhaber liefern wir die passenden Geschenkideen.

Wer an Weihnachten denkt, denkt an die gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie, an den Weihnachtsbaum in den eigenen vier Wänden, an die Klänge von Weihnachtsmusik oder an all die kulinarischen Leckereien und Klassiker, die an Heiligabend auf dem Tisch landen. Doch mit den Festtagen ist auch die jährlich wiederkehrende und komplizierte Frage verbunden: Was schenke ich meinen Freunden und Verwandten? Für Fahrradfans haben wir für dieses Jahr folgende vier Geschenkideen zusammengestellt:

„Das ultimative Fahrradhandbuch“

Ob für den Weg zur Arbeit, den Wochenendausflug oder zum Einkaufen - das Fahrrad gilt im Münsterland bereits seit langem als universales Fortbewegungsmittel. Es ist daher nur logisch, dass die viel benutzten Drahtesel auch einen gewissen Grad an Pflege und Wartung erfordern, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen.

Wie aber hält man das eigene Fahrrad richtig sauber? Wie wird der Sattel richtig eingestellt? Was gibt es bei den Bremsen zu beachten? Und welche Werkzeuge sollte man für die nächste Reparatur unbedingt zuhause haben? Auf all diese Fragen liefert „Das ultimative Fahrradhandbuch“ von Claire Beaumont und Ben Spurrier hilfreiche Antworten, die simpel und anschaulich durch über 700 Abbildungen und Fotos aufbereitet sind. Das Nachschlagewerk gibt es online für 19,95 Euro zu kaufen.

"Das ultimative Fahrradhandbuch" beantwortet jede erdenkliche Frage zum eigenen Fahrrad und dessen Reperatur. Foto: Dorling Kindersley Verlag GmbH

Wasserdichte Handyhalterung

"In Münster regnet es oder die Glocken läuten" - dieses Sprichwort kennen Jung und Alt in Westfalen. Da die Regenwolken jedoch nicht vor den umliegenden Kreisen Halt machen, lohnt es sich im gesamten Münsterland, auf nasses Wetter beim Fahrradfahren vorbereitet zu sein. Das gilt natürlich auch für das eigene Handy, welches immer häufiger als Navigationsgerät zum Beispiel bei Fahrradtouren zum Einsatz kommt - meistens wird dieses direkt vorne am Lenker befestigt.

Wer beim nächsten Ausflug daher nicht nur sich selbst, sondern die mitgebrachte Technik vor Regentropfen schützen möchte, kann auf eine Vielzahl von wasserdichten Handyhalterungen für den Fahrradlenker zurückgreifen. Diese gibt es für verschiedene Größen und Modelle im Internet ab 10 Euro zu kaufen - auch örtliche Fahrradläden haben solche Handyhalterungen im Angebot.

Kettenreinigungsgerät

Um unnötig Kraftaufwand beim Fahrradfahren zu vermeiden, ist eine gut geölte Kette unumgänglich - das allein reicht jedoch nicht für eine vollumfängliche Pflege. Wer die Kette des eigenen Fahrrads langfristig bei vollem Potenzial benutzen möchte, sollte diese regelmäßig reinigen, insbesondere vor dem Ölen. Ansonsten kann sich Schmutz leicht zwischen den Kettengliedern anhäufen und diese zunehmend schädigen.

Natürlich lässt sich die Kette ganz klassisch mit Schwamm, Lappen oder einer Zahnbürste reinigen - es geht aber auch einfacher und mit wesentlich weniger Schmutz an den Händen: Es existieren mittlerweile Reinigungsgeräte von verschiedenen Herstellern, die um die Kette gelegt werden und diese mithilfe einer nachfüllbaren Flüssigkeit ohne Handarbeit reinigen. Online sind die meisten Geräte bei einer Preisspanne von 10 bis 25 Euro erhältlich.

Flaschenöffner in Fahrrad-Design

Während und nach einer langen Fahrradtour durchs Münsterland ist man vor allem eins: durstig. Wer mag, kann allerdings schon bei der Zwischenrast oder später auf dem heimischen Sofa im Fahrrad-Flair verbleiben und das eigene Getränk mit einem Flaschenöffner im Fahrradkettendesign öffnen und anschließend genießen. Alternativ lassen sich auch zahlreiche Varianten von Flaschenöffnern mit Fahrradform im Internet finden - ebenfalls für weniger als zehn Euro. Kleiner Tipp: Den Flaschenöffner einfach beim nächsten Grillabend oder bei der nächsten Geburtstagsfeier mit auf den gedeckten Tisch legen - so hat man den optimalen Einstieg, um von der letzten Fahrradtour zu berichten, gleich inklusive.