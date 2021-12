Familie Aljeet aus Bad Neuenahr-Ahrweiler erholte sich in Münster vom Flut-Chaos

Münster

Das Schicksal der syrischen Familie Aljeet in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die wir am 13. Oktober 2021 vorgestellt haben, hat viele Leser bewegt. Darunter eine Münsteranerin, die die sechsköpfige Familie über Weihnachten in ihr Ferienhaus in Münster eingeladen hat. Am Sonntag berichtete die Familie, wie sich ihre Situation inzwischen verändert hat.

Von Gunnar A. Pier