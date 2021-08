„3G“-Regel ersetzt Inzidenzstufen in NRW

Aus 37 Seiten Coronaschutz-Verordnung werden acht: Ab kommenden Freitag (20. August) gelten in NRW neue Corona-Regeln. Die an Inzidenzstufen gekoppelten Maßnahmen werden durch „3G“-Vorgaben für einige Lebensbereiche ersetzt.

Als einzige Kennziffer gibt es in der Coronaschutz-Verordnung in NRW ab Freitag (20. August) nur noch die 7-Tage-Inzidenz 35, ab der die „3G-Regeln“ (geimpft, genesen oder getestet) zum Beispiel für Besuche in der Innengastronomie gelten.

Ab kommenden Freitag müssen Menschen in NRW bei einer 7-Tage-Inzidenz über 35 für einen Besuch der Innengastronomie, bei einer Hotelübernachtung oder beim Sport in Hallen getestet, geimpft oder genesen sein. Diese „3G“-Regel soll zunächst bis zum 17. September gelten, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Eine Schließungen von Einrichtungen oder Verbote von Angeboten ab einem bestimmten Infektionsgeschehen sind in der neuen Verordnung nicht mehr vorgesehen.

Da der Wert von 35 landesweit aktuell erreicht ist, greifen die Regelungen ab Freitag einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen. Fällt der landesweite Wert unter 35, wird auf die Inzidenz im jeweiligen Kreis bzw. der kreisfreien Stadt geschaut.

Nicht geimpft oder genesen: Test wird ab Freitag Pflicht

Die „3G-Regel“ gilt auch für Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept), für körpernahe Dienstleistungen und Großveranstaltungen im Freien ab 1000 Personen. Für Clubs und Diskotheken reicht kein Schnelltest, sondern es muss ein PCR-Test vorgeleget werden. Gleiches gilt bei sexuellen Dienstleistungen.

Für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen gilt die „3G-Regel“ laut Ministerium generell - also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35.

„ Trotz dieser gebotenen Normalisierung gilt: Die Pandemie ist leider noch nicht überwunden. Nur Impfen bringt uns eine volle Normalität. Bis dahin sind die Maskenpflicht in Innenräumen und mehr Coronatests für Nicht-Geimpfte erforderlich. “ NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

Das vom Bund finanzierte Angebot für kostenlose „Bürgertests“ für alle soll am 10. Oktober enden.

Die neuen Corona-Regeln in NRW Am Freitag (20. August) tritt in NRW eine neue Coronaschutz-Verordnung (pdf) in Kraft. Wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, entfallen die vier bisherigen Inzidenzstufen. Entscheidend ist nur noch, ob eine kreisfreie Stadt oder ein Kreis bzw. das ganze Bundesland über einer Inzidenz von 35 liegt. Da der Wert von 35 landesweit aktuell erreicht ist, greifen die Regelungen ab Freitag einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen. Foto: Jonas Güttler/dpa Mit der Coronaschutzverordnung wird eine „3G-Regel“ eingeführt. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, in folgenden Bereichen einen negativen Antigen-Schnelltests (oder alternativ einen negativen PCR-Test) vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist: Foto: Helmut Fricke (dpa) Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept) Foto: Paul Zinken/dpa Sport in Innenräumen Foto: Oliver Dietze/dpa/dpa-tmn Innengastronomie Foto: Sebastian Gollnow (dpa) Körpernahe Dienstleistungen Foto: Christin Klose Beherbergung Foto: picture alliance/dpa/Sina Schuldt Großveranstaltungen im Freien (ab 1.000 Personen) Foto: anh In Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie bei Tanzveranstaltungen einschließlich privaten Feiern mit Tanz muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, ein Antigen-Schnelltest ist nicht ausreichend. Foto: Franziska Kraufmann/dpa Auch bei sexuellen Dienstleistungen ist für Nicht-Geimpfte oder -Genesene ein PCR-Test erforderlich. Foto: Markus Scholz Für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und Unterkünfte für Geflüchtete sowie stationären Einrichtungen der Sozialhilfe gilt die 3G-Regel generell, also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Sie brauchen dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich ihren Schülerausweis vorzulegen. Foto: dpa Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt. Foto: Patrick Pleul Es besteht weiterhin unabhängig von Inzidenz-Werten und für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen sowie bei Großveranstaltungen im Freien (außer am Sitzplatz). Foto: Oliver Berg

Test-Nachweis: Bei Kindern reicht der Schülerausweis

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. „Sie brauchen dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich ihren Schülerausweis vorzulegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt“, so das Ministerium.

Die Möglichkeit zum Schulbesuch werde weiterhin natürlich nicht vom Impfstatus der Schülerinnen und Schüler abhängen, betonte das NRW-Schulministerium erneut. Allerdings sei für vollständig geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler die Teilnahme an den Corona-Tests in den Schulen nicht mehr erforderlich.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sprach am Dienstag von einer „Zeitenwende“ in Bezug auf das neue Regelwerk. Es gebe nun viele Freiheiten wieder, so Laumann. Das neue Regelwerk sei geprägt von dem Grundsatz, dass Geimpften und Genesenen grundsätzlich alle Einrichtungen und Angebote wieder offenstehen.

Maskenpflicht bleibt bestehen

Es besteht allerdings weiterhin unabhängig von Inzidenz-Werten und für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen sowie bei Großveranstaltungen im Freien (außer am Sitzplatz). Zudem müssen Einrichtungen mit Besucher- oder Kundenverkehr bestimmte Lüftungs- und Hygieneregeln umsetzen.

Die neue Coronaschutz-Verordnung für Nordrhein-Westfalen umfasst nur noch acht Seiten (pdf-Download) - die letzte Version hatte noch 37 Seiten.