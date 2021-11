Ab Mittwoch gelten in NRW schärfere Corona-Regeln

In Nordrhein-Westfalen gelten ab Mittwoch (24. November) strengere coronabedingte Einschränkungen. Das kündigte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung der aktualisierten Coronaschutzverordnung (als pdf zum Download) in Düsseldorf an. Die neue Fassung der Verordnung gilt – so es zwischendurch keine Änderungen gibt – bis zum 21. Dezember

Im Freizeitbereich gelten demnach ab Mittwoch flächendeckend Zugangsbeschränkungen für Erwachsene, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind (2G-Regel). In Bereichen mit besonders hohem Infektionsrisiko - etwa in Diskotheken, Clubs oder bei Karnevalsfeiern - müssen selbst Geimpfte und Genesene dann zusätzlichen einen aktuellen negativen Test vorlegen (2G plus). In anderen Lebensbereichen wird die 3G-Regel ausgeweitet.

Ausnahmen gelten für Minderjährige und Menschen ohne Impfempfehlung beziehungsweise diejenigen, die nicht geimpft werden können.

Corona-Regeln für Nordrhein-Westfalen im Überblick:

2G, 2G+, 3G - was auf die Menschen in NRW zukommt Auch Nordrhein-Westfalen wird von der vierten Welle der Corona-Pandemie erfasst - die Infektions- und Hospitalisierungszahlen steigen. Damit weiterhin ausreichend medizinische Versorgung gewährleistet werden kann, haben sich die Ministerpräsidentenkonferenz und die Landesregierung auf schärfere Maßnahmen verständigt. Diese betreffen vor allem ungeimpfte Menschen.

Wann treten die neuen Regeln in NRW in Kraft? Die auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen verschärften Corona-Regeln gelten in NRW ab Mittwoch, 24. November.

2G- und 2G-plus-Regeln: Flächendeckend soll die sogenannte 2G-Regel umgesetzt werden. Nur geimpfte oder genesene Menschen haben laut Bund-Länder-Beschluss dann noch Zutritt zu Museen, Ausstellungen, Konzerten, Theatern, Kinos, Tierparks, zoologischen Gärten, Freizeitparks, Schwimmbädern und Wellnesseinrichtungen. Der Besuch von Sportveranstaltungen, Weihnachtsmärkten und Volksfesten fällt ebenso unter die Regelung wie touristische Übernachtungen oder die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (mit Ausnahme medizinischer oder pflegerischer Dienstleistungen oder Friseurbesuche).



Dort, wo das Infektionsrisiko besonders hoch ist - etwa in Diskotheken, Clubs und auch bei Karnevalssitzungen - soll 2G plus gelten. Dann müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

Ergänzung der 3G-Regeln: Die 3G-Regeln im Bereich von freizeitbezogenen Einrichtungen und Veranstaltungen bleiben bestehen - der Zutritt zu Versammlungen in Innenräumen, Veranstaltungen der schulischen, hochschulischen, beruflichen oder berufsbezogenen Bildung, Messen, Kongressen und Sitzungen kommunaler Gremien nur noch geimpften, genesenen oder negativ getesteten Personen gestattet. Auch für Beerdigungen, standesamtliche Trauungen, Friseurbesuche und nicht-touristische Übernachtungen gilt die Nachweispflicht über eine Impfung, Genesung oder Testung.

Kapazitätsbegrenzung bei Großveranstaltungen: Bei Veranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauenden darf die darüber hinaus gehende Kapazität nur zu 50 Prozent ausgelastet werden; bei Veranstaltungen im Freien gilt dies nur für die Stehplätze. Die Maskenpflicht ist einzuhalten. Kontrolle und Überprüfung der Impf- und Testnachweise: Die verantwortlichen Veranstalter oder Betreiber sind angehalten, stichprobenartig die Impf- und Testnachweise der Besucherinnen und Besucher zu kontrollieren und mit einem amtlichen Ausweisdokument abzugleichen. Die Überprüfung digitaler Impfzertifikate soll über die vom Robert Koch-Institut herausgegebene CovPassCheck-App erfolgen. Unterlassene Kontrollen werden mit erhöhten Bußgeldern geahndet - bei Missachtung zentraler Regeln schreitet die Gewerbe- und Gaststättenaufsicht ein. Regelungen für Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von Beschränkungen auf 2G und 2G+ ausgenommen. Schülerinnen und Schüler gelten weiterhin aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt. Weitergehende Schutzmaßnahmen abhängig von Hospitalisierungsinzidenz: Wenn es regional zu einem besonderen Infektionsgeschehen kommt oder die Krankenhäuser hoch belastet sind, können die zuständigen Behörden mit zusätzlichen Maßnahmen entgegenwirken. Gemäß dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz werden beim Überschreiten einer Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der in Bezug auf Covid-19 in ein Krankenhaus aufgenommene Personen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) von sechs weitergehende Schutzmaßnahmen nötig. Sinkt die Hospitalisierungsinzidenz wieder unter drei, werden Schutzmaßnahmen dagegen wieder zurückgenommen.

Bundesweit 3G-Regel im Nah- und Fernverkehr: In Bussen und Bahnen gilt bundesweit 3G - befördert werden dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Menschen. Die Kontrollen finden stichprobenartig statt.

Bundesweit 3G-Regel am Arbeitsplatz: Auch am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regel. Die Arbeitgeber sollen laut Bund-Länder-Beschluss weiterhin mindestens zweimal pro Woche eine kostenlose Testmöglichkeit anbieten. Die Einhaltung der 3G-Regel soll vom Arbeitgeber täglich kontrolliert und dokumentiert werden.

Strafen bei Verstößen: Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss künftig mit 150 Euro Strafe rechnen. Bei gefälschten Corona-Testnachweisen wird das Bußgeld auf bis zu 5000 Euro verfünffacht. Werden Corona-Tests oder Impfnachweise bei Veranstaltungen oder in Restaurants nicht ordentlich kontrolliert, sind künftig 2000 Euro fällig. Auffrischungsimpfungen: Das Land will die Booster-Impfungen massiv beschleunigen. Die Impfzentren wurden allerdings geschlossen. Das Land NRW forderte die die Kommunen stattdessen zur Einrichtung fester Impfstellen auf. Städte und Kreise sollten möglichst wohnortnahe Angebote sicherstellen, die sowohl für Erst- und Zweitimpfungen als auch für Auffrischungsimpfungen aufgesucht werden können. Orte könnten Turnhallen oder auch leerstehende Ladenlokale sein. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt inzwischen allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung.

Die neuen Corona-Regeln in NRW im Detail:

Gibt es einen Stufenplan für NRW?

Angesichts der dramatisch zugespitzten Lage hatten Bund und Länder vergangene Woche beschlossen, dass Ungeimpfte überall da keinen Zutritt zu Freizeitveranstaltungen, Gastronomie, Hotels sowie auch körpernahen Dienstleistungen mehr bekommen sollen, wo die Hospitalisierungsrate den Schwellenwert drei überschreitet. Die Hospitalisierungsrate beschreibt die Anzahl der coronabedingten Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In NRW lag sie am Dienstag bei 4,22. Eine 2G-plus-Regel für Bereiche mit besonders hohem Infektionsrisiko sollte laut Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz eigentlich erst ab einer Hospitalisierungsrate von sechs eingeführt werden. Sollte die Hospitalisierungsrate in NRW über sechs liegen, würde die Land esregierung weitere Schutzmaßnahmen treffen, erklärte Gesundheitsminister Laumann. Sinke die Hospitalisierungsrate wieder unter drei, würden Maßnahmen dagegen wieder zurückgenommen.

Wo in NRW gilt 2G?

Der Besuch von Veranstaltungen und Einrichtungen im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich ist nur noch Personen gestattet, die vollständig geimpft oder genesen sind. Darunter fallen nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums Besuche von Gastronomie, Museen, Ausstellungen, Konzerten, Theatern, Kinos, Tierparks, zoologischen Gärten, Freizeitparks, Schwimmbädern und Wellnesseinrichtungen. Der Besuch von Sportveranstaltungen, Weihnachtsmärkten und Volksfesten falle ebenso unter diese Regelung wie touristische Übernachtungen oder die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (mit Ausnahme medizinischer oder pflegerischer Dienstleistungen oder Friseurbesuche). Im Amateursportbereich gelten die coronabedingten Zugangsbeschränkungen nicht nur für Zuschauer, sondern auch für die Amateursportler.

Wo in NRW gilt 2G plus?

In Einrichtungen mit hohem Infektionsgeschen gelten besonders strenge Regeln. „Der Besuch von Clubs, Diskotheken, Tanzveranstaltungen, Karnevalsfeiern und vergleichbaren Brauchtumsveranstaltungen ist nur noch immunisierten Personen gestattet, die zusätzlich einen negativen Testnachweis vorweisen können“, heißt es in einer Mitteilung des NRW-Gesundheitsministeriums. Der Nachweis kann in Form eines Schnelltestes (nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Testes (nicht älter als 48 Stunden) erfolgen. Die gleiche Regelung gelte „für die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen“.

Wo in NRW gilt 3G?

Im Bereich von nicht freizeitbezogenen Einrichtungen und Veranstaltungen bleiben bestehende 3G-Regelungen erhalten und werden auf weitere, bisher nicht zugangsbeschränkte Angebote ausgedehnt. So sieht die neue Verordnung vor, dass der Zutritt zu Versammlungen in Innenräumen, Veranstaltungen der schulischen, hochschulischen, beruflichen oder berufsbezogenen Bildung, Messen, Kongressen und Sitzungen kommunaler Gremien nur noch geimpften, genesenen oder negativ getesteten Personen gestattet ist. Auch für Beerdigungen, standesamtliche Trauungen, Friseurbesuche und nicht-touristische Übernachtungen gelten die 3G-Vorschriften.

Bundesweit gilt ab Mittwoch (24. November) eine 3G-Regelung in Bussen und Bahnen.

Außerdem gelten ab Mittwoch (24. November) bundesweit 3G-Regeln am Arbeitsplatz.

Welche Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche?

Schülerinnen und Schüler gelten in Nordrhein-Westfalen aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen weiterhin als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von Beschränkungen auf 2G und 2G-plus ausgenommen.

Das heißt: Für ungeimpfte Jugendliche ab 16 Jahren gelten die gleichen Einschränkungen im Freizeitbereich wie für Erwachsene. Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren, die einen Testnachweis benötigen, können diesen durch eine Bescheinigung der Schule ersetzen.

Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen. Soweit Kinder vom Schuleintritt bis zum Alter von 13 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen.

Von den 2G- bzw. 2G-plus-Regelungen ausgenommen sind außerdem Personen, „die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie derzeit oder bis zu einem Zeitpunkt, der höchstens sechs Wochen zurückliegt, aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können“. Diese benötigen einen Testnachweis.

Wo muss eine Maske getragen werden?

Das Landesgesundheitsministerium teilt dazu mit. „In Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs, in Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung. Zu-dem wird das Tragen einer Maske auch im Freien nach wie vor dringend empfohlen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. Dort, wo die zuständige Behörde es ausdrücklich festlegt, ist es auch im Außenbereich Pflicht.“

Welche Regeln gelten in Schulen?

In Nordrhein-Westfalen bleibt es nach Worten von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann trotz steigender Corona-Zahlen vorerst beim Präsenzbetrieb in den Schulen. Es bleibe auch dabei, dass es keine Maskenpflicht im Unterricht gebe. In der jetzigen Situation seien besondere Maßnahmen nicht notwendig, sagte Laumann am Dienstag in Düsseldorf. Wie sich die Lage der Corona-Neuinfektionen bis Weihnachten entwickele, sei noch unklar.

Welche Kapazitätsbegrenzungen gelten bei Veranstaltungen?

Die Coronaschutzverordnung in NRW sieht bei Veranstaltungen bis 5000 Zuschauern keine Kapazitätsbegrenzung vor. In größeren Hallen dürfen Steh- oder Sitzplätze die über 5000 Zuschauer hinausgehende Kapazität nur zu 50 Prozent ausgelastet werden. Bei Veranstaltungen im Freien gilt dies nur für die Stehplätze. Die Einhaltung und Kontrolle von Maskenpflichten ist sicherzustellen.

Wie werden die Regeln kontrolliert?

„Die Überprüfung der Impf- und Testnachweise erfolgt durch die verantwortlichen Veranstalter oder Betreiber“, heißt es dazu vom Landesgesundheitsministerium. Im Rahmen „angemessener Stichproben“ sei ein Abgleich der Nachweise mit dem amtlichen Ausweisdokument vorzunehmen, welches Besucher bei sich führen müssten. Zur Überprüfung digitaler Impfzertifikate soll die vom Robert Koch-Institut herausgegebene CovPassCheck-App verwendet werden. Unterlassene Kontrollen sollen mit erhöhten Bußgeldern von bis zu 2000 Euro geahndet werden.