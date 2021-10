Auslaufmodell Testzentrum – ein Überblick zu den Änderungen 

Im Münsterland werden in den kommenden Tagen viele Corona-Testzentren schließen. Ab Montag sind Corona-Tests bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr kostenlos. Das sehen viele kritisch, denn Impfverweigerer sind nicht die einzigen, die sich auch jetzt noch testen lassen.

Freitagmorgen, 10 Uhr, Everswinkel. Alleine steht Marcel Webers in seinem Testzentrum. Die beiden medizinischen Mitarbeiter sitzen am Empfang, wartend. „Früher standen die Leute draußen Schlange“, sagt Webers, es habe Zeiten gegeben, an denen sein Team etwa 1000 Menschen täglich getestet hat. „Heute sind es ungefähr 150“.