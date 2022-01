Bauernpräsident Beringmeier zur Lage der Landwirtschaft in Westfalen

Steigende Kosten, sinkende Erlöse und eine gesellschaftliche Diskussion über einen gewünschten Wandel in der Landwirtschaft: Am Mittwoch zog Landwirtschaftspräsident Hubertus Beringmeier ein Resümee – und das fiel immerhin durchwachsen aus.

Eher gute Zeiten für Milchbauern, eine desaströse Lage für Schweinezüchter: Darüber berichtete Bauernpräsident Beringmeier. Foto: Gunnar A. Pier

Von einem Euro, den Verbraucher für Lebensmittel ausgeben, landen nur 20,6 Cent beim Landwirt. „Das ist einfach zu wenig“, machte der westfälisch-lippische Bauernpräsident Hubertus Beringmeier deutlich, als er die Zahlen am Mittwoch vorstellte. „Das ist eine ungleiche Verteilung der Wertschöpfung.“ Doch der Lebensmitteleinzelhandel sei ein mächtiger Verhandlungspartner.

Das, so Beringmeier, erschwere auch die immer wieder geforderten Veränderungen in der deutschen Landwirtschaft. Dabei war es gar kein allzu düsteres Bild, das der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands in seinem Jahres-Pressegespräch an die Stalltür malte. So seien die Preise für Rinder, Getreide und Raps derzeit vergleichsweise hoch, selbst der Milchpreis habe sich nach sehr schwierigen Jahren erholt, und ­Geflügelzüchter sähen eine Entspannung der Lage.

Probleme für Schweinezüchter wachsen

Man will kein Schweinezüchter sein in dieser Zeit. Die Kosten für Diesel und Dünger gehen durch die Decke, die Erlöse dümpeln im Keller: Etwa 50 Euro Verlust bringt jedes Schwein derzeit, rechnete Hubertus Beringmeier am Mittwoch vor. „Wir kennen Marktschwankungen schon immer – aber was wir jetzt erleben, ist eine Vollkatastrophe“, formulierte der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands, selbst Schweinezüchter, als er vor Journalisten die Lage seiner Branche resümierte.

Mit heftigen Folgen: Etwa 40 Prozent der Schweinebauern hätten in den vergangenen zehn Jahren die Stalltür für immer zugeschlagen. In den kommenden zehn Jahren, wird geschätzt, gibt noch einmal jeder Zweite der verbliebenen Schweinebauern auf. Dabei würden die Bauern nach Darstellung ihres Verbandschefs so gerne ­kon­­­s­truk­tiv an einer neuen Zukunft des landwirtschaftlichen Sektors mitwirken. „Wir sind zu Veränderungen bereit“, betonte Beringmeier mehrfach in der Videokonferenz mit Medienvertretern aus der Region. Mehr Tierwohl, höhere Umweltstandards, bessere Qualität: keine Fremdworte.

„Für uns gehört aber auch die Frage dazu: Wer trägt die Kosten?“, so Beringmeier. Die Landwirtschaft alleine jedenfalls könne diese „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ nicht finanzieren. Der immer vehementer vorgebrachten Kritik an der konventionellen Landwirtschaft will der Branchen­verband dennoch gemeinsam mit Handel und Verbrauchern begegnen. „Wir setzen auf Dialog – aber mit Nachdruck.“ Der Wandel sei „eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“.

Übermächtiger Handel

Die aktuelle Konstellation, in der Landwirtschaft, Handel und Verbraucher zueinander stehen, erschwere die Situation. „Wir haben einen hochkonzentrierten Lebensmitteleinzelhandel, der uns die Preise überwiegend diktiert“, so Beringmeier. Es seien im Grunde nur noch vier Handelsketten, die den Markt beherrschten. Sie seien „die großen Gewinner der Corona-Pandemie“, die Rekord-Umsätze erzielten. Da sei schwer zu verstehen, warum bei den Produzenten so wenig vom Gewinn ankomme. 20,6 Prozent waren es im Jahr 2020 im Nahrungsmittelbereich, am wenigsten bekommen Landwirte bei Brotgetreide­erzeugnissen (3,9 %). „Das funktioniert so nicht“, stellte Beringmeier nüchtern fest.

Die Grafik zeigt die Verkaufserlöse der Landwirtschaft. Laut Berlinger komme zu wenig bei den Produzenten an. Foto: Thünen-Institut für Marktanalyse

Es gibt auch Lichtblicke

Dabei gibt es auch Sparten, denen es derzeit besser geht als noch vor einiger Zeit:

Rindfleisch : Verschiebungen auf dem Weltmarkt, darunter die gestiegenen Container-Kosten, sorgen für steigende Erlöse.

: Verschiebungen auf dem Weltmarkt, darunter die gestiegenen Container-Kosten, sorgen für steigende Erlöse. Milch : „Es zeichnet sich eine Erholung ab“, so Beringmeier. Der Milchpreis habe zuletzt bei gut 37 Cent pro Liter gelegen. 2016 gab es nicht mal 23 Cent.

: „Es zeichnet sich eine Erholung ab“, so Beringmeier. Der Milchpreis habe zuletzt bei gut 37 Cent pro Liter gelegen. 2016 gab es nicht mal 23 Cent. Getreide und Raps: Die Preise sind vergleichsweise hoch.

Diesel und Dünger sind teuer

Sorgen bereiten den Landwirten im Gegenzug die ex­trem steigenden Kosten für Energie und Düngemittel. Gespannt blickt die Bauern-Branche nun nach Berlin – insbesondere auf die beiden Grünen-Minister Cem Özdemir (Ernährung und Landwirtschaft) und Robert Habeck (Wirtschaft und Klimaschutz). Die Landwirte hätten sehr kooperativ in der Zukunftskommission mitgearbeitet, in der Vertreter sehr gegensätzlicher Inter­essen Vorschläge erarbeitet haben. Nun sei es an der neuen Bundesregierung, dieses Papier „zur Grundlage der parlamentarischen Arbeit zu machen“. „Herr Özdemir hat ja nicht so die Vorkenntnisse“, sagte Beringmeier trocken. „Wir schauen ganz genau hin.“