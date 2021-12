Das letzte Jahr der Kernkraft in Deutschland: Ende gut, alles gut?

In der Bundesrepublik werden zum Jahresende die Kernkraftwerke Gundremmingen C in Bayern, Grohnde in Niedersachsen und Brokdorf in Schleswig-Holstein abgeschaltet. Dann sind hierzulande nur noch drei Atomkraftwerke am Netz – und auch für sie soll Ende 2022 Schluss sein. Der Atomausstieg hat zwar ein festes Enddatum – aber die Diskussion darum ist noch sehr lebendig. Ein Pro und Contra.

Von Jürgen Stilling und Martin Ellerich