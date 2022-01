Merkel lehnt UN-Job ab: Der Schlussstrich bleibt

Seit sechs Wochen ist Angela Merkel „Bundeskanzlerin a.D.“ - außer Dienst. Nun hat sie ein Jobangebot von UN-Generalsekretär António Guterres aus New York abgelehnt. Sie habe „dazu in der letzten Woche mit dem UN-Generalsekretär telefoniert, sich bedankt und ihm mitgeteilt, dass sie das Angebot nicht annehmen wird“, teilte Merkels Büro am Mittwoch mit.

Von Dorle Neumann