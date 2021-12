Deutschland übernimmt G7-Vorsitz: Globales Gemeinwohl

Die Herausforderungen für den G7-Vorsitz sind riesig. Aller Augen ruhen so auf Berlin. Umso schwerer wiegt, dass bei der neuen Ampel außen­politisch vieles noch nicht aus einem Guss daherkommt.

Wer er­innert sich nicht an die Bilder aus Heiligendamm und von Schloss Elmau, wo die Staats- und Regierungschefs der „G7“ 2007 (damals noch G8 mit Russland) und 2015 vor male­rischer Kulisse tagten? Merkel mit Bush im XXL-Strandkorb, Merkel und Obama sinnierend vor malerischer Bergkulisse: Nun ist wieder so ein Jahr, in dem Deutschland den Vorsitz der „Gruppe der Sieben“ übernimmt und damit Gastgeber des jähr­lichen Gipfels der stärksten westlichen Wirtschaftsmächte wird. Nur ist nun Olaf Scholz Bundeskanzler.