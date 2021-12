Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Die „Taz“ titelte „Neue Merkel-Variante setzt sich durch“ – mit einem Bild von Olaf Scholz. Ruhiges und uneitles Regieren ist auch von Olaf Scholz zu erwarten. Der Mann ist so nüchtern und so wenig charismatisch, dass er als „Scholzomat“ verspottet wurde. Aber Automaten arbeiten und liefern – auch Scholz in seinen bisherigen Ämtern: Als Arbeitsminister setzte er Branchenmindestlöhne durch; als Finanz­minister schnürte der Anhänger der „Schwarzen Null“ mit an den Corona-Hilfs­paketen in Milliardenhöhe. Andererseits belasten ihn die Skandale um Cum-Ex und Wirecard. Als Kanzler wird er den Spagat hinbekommen müssen, sich gegen die charismatischeren „Vizes“ Christian Lindner und Robert Habeck zu behaupten und zugleich drei Parteien zusammenzuhalten, die politisch weit auseinander laufen. Ärger ist programmiert – auch mit den Linken in der SPD. (mel)

Foto: Annette Riedl/dpa