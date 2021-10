Southend-on-Sea (dpa)

Der tödliche Messerangriff auf den britischen Tory-Abgeordneten David Amess ist als terroristische Tat eingestuft worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sastag mit, wie die britische Agentur PA berichtete. Amess war am Freitag in der englischen Grafschaft Essex von einem Angreifer niedergestochen worden.

Von dpa