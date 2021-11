Kochbuchautor Heiko Antoniewicz: „Es muss schmecken!“

Heiko Antoniewicz an seinem Besprechungstisch. Der gelernte Koch ist einer der wichtigsten Ratgeber in der Gastro-Szene.

Der Mann hat wenig Zeit. Am Abend zuvor ist er aus Leipzig zurückgekehrt. Auf einer Messe hat Heiko Antoniewicz zwei Tage lang live vor Publikum gekocht. Garnelen mit einem Linsencurry beispielsweise, ein Gericht, das er in Malaysia kennengelernt hat und das seitdem Glücksgefühle bei ihm auslöst. Und nun sitzt er im größten der vier Räume, die er sich in Werne mit ­seinen vier Mitarbeitern teilt. In einer Stunde beginnt eine Telefonkonferenz mit dem Team einer Molkerei, das gemeinsam mit dem 56-Jährigen neue Rezepturen entwickeln will. Zeit war schon immer knapp für ihn.