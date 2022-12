Lichtblicke in der Krise

2022 möchte man doch am liebsten abhaken. Zu Corona gesellten sich ein Krieg und einige Krisen. All das belastete auch die Menschen hier. Es war aber nicht alles schlecht im nun abgelaufenen Jahr – man muss nur genau hinsehen, um das Gute zu erkennen. Ein Kommentar.

Was war das für ein Jahr! 2022 kehrte der Krieg zurück nach Europa. Brutal überfiel Putins Soldateska die Ukraine. Wer geglaubt hatte, Corona sei der Höhepunkt der schlechten Nachrichten, sah sich getäuscht. Einige Folgen des Krieges bekamen auch wir zu spüren.

Die Energiepreise kletterten auf ein Allzeit-Hoch, die Inflation zerrt an Geldbeuteln und Nerven. Klar ist: Der Ist-Zustand zum Jahresende wird zum Dauerzustand im neuen Jahr. Keine rosigen Aussichten.

Bei so viel geballter Tragik, Trauer und Trostlosigkeit muss man schon genau hinschauen, um zu sehen, dass nicht alles schlecht war. Im Angesicht von Krieg und Krise lief nämlich einiges gut. Eu­ropa steht geschlossen da – sehr zum Ärger des Kreml-Chefs, der auf Spaltung setzt. Der Bund nahm Hunderte Milliarden Euro in die Hand – und half so, dass das Land und die Menschen bislang vergleichsweise gut durch diese harte Zeit gekommen sind. Der wutbürger-heiße Herbst blieb aus, die Gesellschaft hält weitgehend zusammen.

Herausforderungen im neuen Jahr

Das Dauergerangel der Ampel-Koalitionäre allerdings nervte. Vor allem das Fingerhakeln zwischen Grünen und FDP – Stichworte: Atomkraft, Corona-Regeln, Übergewinnsteuer – erinnerte an Sandkastenspiele. Unangemessen für Spitzen-Politiker, unpassend angesichts der Herausforderungen. Und Kanzler Scholz verweigerte die Führung.

Apropos Führen: Der Krieg in der Ukraine hat die Debatte über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa befeuert. Das Thema steht wieder ganz oben auf der Agenda. Hier muss sich Deutschland 2023 klar positionieren und im Konzert mit den großen Partnern eine führende Rolle einnehmen. Das wird erwartet, das ist nötig. Die Zeit des Wegduckens ist vorbei.