93 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar

93 Länder bewerben sich für 2022 um den sogenannten Auslands-Oscar. Das teilte die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills mit.

Für Deutschland geht Maria Schraders futuristischer Film «Ich bin dein Mensch» in der Sparte «International Feature Film» ins Rennen. Unter den Auslands-Kandidaten für die 94. Oscar-Verleihung im kommenden März ist mit «The Gravedigger's Wife» erstmals ein Beitrag aus Somalia dabei.

Die Schweiz ist mit «Olga» von Regisseur Elie Grappe vertreten, Österreich mit dem Spielfilm «Große Freiheit» von Sebastian Meise, Frankreich mit «Titane» von Regisseurin Julia Ducournau.

15 Filme in «Shortlist»

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wählt aus allen internationalen Bewerbungen zunächst 15 Filme aus. Diese «Shortlist» soll am 21. Dezember bekanntgegeben werden. Daraus werden Anfang Februar dann fünf Filme für die Endrunde nominiert. Die Verleihung der Oscars ist für den 27. März 2022 geplant.

Der deutsche Beitrag für den Auslands-Oscar 2021 war «Und morgen die ganze Welt» von Regisseurin Julia von Heinz. Der Film schied bereits in der Vorauswahl aus.

Die Tragikomödie «Ich bin dein Mensch» war Mitte September von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, für das Oscar-Rennen ausgewählt worden. Maren Eggert spielt darin eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter (Dan Stevens) als Partner testen soll.