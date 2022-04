Gelebte Träume – jetzt erst recht

„Wie ein schwarzes Loch in meiner Biografie“, empfand Alphaville-Sänger Marian Gold die vergangenen zwei pandemischen Jahre. Damit dürfte er besonders den Kulturschaffenden, aber wohl auch den meisten im Publikum aus der Seele gesprochen haben. Bei der Adam Riese Show, die sich aus dem Orkus der Corona-Absagen nun zu einem bejubelten Neustart in den „Engelsaal“ in der sechsten Etage des Atlantic Hotels emporgeliftet hat, herrschte darum geradezu euphorische Aufbruchstimmung. Und ein Gefühl von Heimat, das die Sängerin Malena zu Beginn des Abends mit dunkel-souliger Stimme in den Gesichtern und Geschichten der Menschen verortete.

